Μαλόουν και Στόκτον έγιναν... viral χάρη στα κινητά τους

Όταν ήταν συμπαίκτες στους Utah Jazz, ο Τζον Στόκτον και ο Καρλ Μαλόουν συνέθεσαν ένα από τα καλύτερα δίδυμα στην ιστορία του ΝΒΑ. Η ταχύτητα της συνεργασίας τους και ο τρόπος με τον οποίο ο πρώτος πάσαρε στον δεύτερο, τους έδωσαν μια θέση στην ιστορία του ΝΒΑ, μέσω της παρουσίας τους στο Hall of Fame.

Ο Καρλ Μαλόουν και ο Τζον Στόκτον έγιναν viral τις τελευταίες ώρες στις ΗΠΑ, εξαιτίας των κινητών τηλεφώνων τους. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε το Σάββατο (14/10) δείχνει ότι οι δύο Hall of Famers είναι (τεχνολογικά) πολύ πίσω από την εποχή.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR