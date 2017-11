Η εξήγηση του γκολκίπερ της Μάιντς για την γκάφα του

Μετά από το τέλος της αναμέτρησης, ο Τσέντνερ έδωσε εξηγήσεις on camera για το λάθος του, σημειώνοντας πως μπέρδεψε την μπάλα με το σημείο του πέναλτι! "Δέχθηκα την μπάλα και κοίταξα σε ποιον μπορώ να την δώσω. Με την άκρη του ματιού μου είδα κάτι άσπρο και νόμιζα ότι ήταν η μπάλα. Πήγα να τη δώσω στο κέντρο στον Γκμπαμέν, αλλά δεν ήρθα σε επαφή με την μπάλα και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν καν εκεί!", δήλωσε. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.

