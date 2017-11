"Γλέντι" στο twitter για την άμυνα της Τσέλσι

Αποκορύφωμα, η τραγική αντίδραση σε μία φάση του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Έντιν Τζέκο έφυγε στην αντεπίθεση και τρεις παίκτες της Τσέλσι τον κυνήγησαν για να τον ανακόψουν, δίχως κανένας να σηκώσει το κεφάλι και να δει τι γίνεται στο υπόλοιπο γήπεδο.

Η γενικότερη εικόνα των "μπλε" είχε ως αποτέλεσμα οι χρήστες του twitter να σχολιάσουν με καυστικό τρόπο την αμυντική λειτουργία της αγγλικής ομάδας, με κάποιους εξ αυτών να αναπολούν το... λεωφορείο του Ζοζέ Μουρίνιο.

Δείτε τα κορυφαία tweets:

How strikers are enjoying Chelsea's defence this season pic.twitter.com/JaZoNLTyfE — Waithaka (@DennisWaithaka_) November 1, 2017

Chelsea defence yesterday was definitely lost! pic.twitter.com/ESozPYh7X0 — John Whitehead (@donjoniglesias) November 1, 2017

Kante going to fix Chelsea defence like pic.twitter.com/hgzZW9JBZY — (@MAmBo_LiNO) November 1, 2017

Each time Roma attackers ran at the Chelsea defence yesterday.. pic.twitter.com/MAcdO6sGI6 — nyongesa_4 (@nyongesa_4) November 1, 2017

After watching the chelsea defence pic.twitter.com/CRPkCkZOwI — The Consultant (@Lav008) October 31, 2017

Jose will fancy his chances after seeing disaster performance by Chelsea defence. pic.twitter.com/4kP5uZEvq3 — Avinash Ajwani (@AvinashAjwani) October 31, 2017