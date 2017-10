Οι 12 "ευρωπαϊκές" νύχτες του Βαλβέρδε

Το καλοκαίρι του 2013 ο Βαλβέρδε ανέλαβε για δεύτερη φορά τον πάγκο της Αθλέτικ και στην πρώτη του κιόλας σεζόν, την οδήγησε στην 4η θέση της Primera División, αποκτώντας δικαίωμα να διεκδικήσει θέση στους ομίλους του Champions League μέσω των play off. Εκεί τα "λιοντάρια" του Μπιλμπάο κληρώθηκαν με την φιλόδοξη Νάπολι, απέσπασαν ισοπαλία 1-1 στην Ιταλία και στη ρεβάνς του "Σαν Μαμές", παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν να χάνουν 0-1 μέχρι το 60', σε ένα ονειρεμένο τελευταίο ημίωρο πέτυχαν τρία γκολ και πήραν το εισιτήριο, για πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια! Ήταν σίγουρα η ευρωπαϊκή νίκη με τη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία στην μέχρι σήμερα καριέρα του Txingurri.

Champions League 2014/15, play off, επαναληπτικός

