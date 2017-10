Ο κανιβαλισμός στις Άνδεις

Η ιστορία των Ουρουγουανών αθλητών της ομάδας ράγκμπι "Old Christians" μεταφέρθηκε στην οθόνη το 1993, στην ταινία "Οι Επιζήσαντες".

Το αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα ράγκμπι "Old Christians" από την Ουρουγουάη, συνετρίβη στις Άνδεις (13/10/1972). Από τους 45 επιβαίνοντες, επιβίωσαν οι 16 και χρειάστηκε ακόμα και να κανιβαλίσουν, προκειμένου να ζήσουν. (VIDEO, PHOTOS).

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR