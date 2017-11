Δεν κάναμε λάθη, απλώς δεν ήμασταν ομάδα

Ο Γιάσμινκο Βέλιτς το είπε τέλεια στο τηλεοπτικό post-game. “Η Ελλάδα διευκόλυνε την Κροατία”. Πόσο πιο κομψά να πει κανείς πως τους αφήσαμε να κάνουν ο,τι θέλουν, ό,τι τους αρέσει στο παιχνίδι τους. Είπε και κάτι άλλο ο Βέλιτς, πως τη συνοχή στη δίνουν οι αποστάσεις των γραμμών, όποια κι αν είναι η διάταξη, και η Εθνική δεν είχε ευδιάκριτη συνοχή. Υποθέτω πως off the record θα τα έλεγε πιο χύμα και τσουβαλάτα.

Η μητέρα του ηθοποιού που σύμφωνα με καταγγελία φίλου του είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης στα 13 του απ' τον πρωταγωνιστή του «Two And A Half Men», δίνει την δική της εκδοχή αλλά δεν αποκαλύπτει όνομα

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR