Zambrano: Carlito's way

ΤΟ GOLDEN BOY ΤΗΣ "ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ"

Η FC Barcelona τον έχασε, επειδή ήθελε να βάλει δόσεις για την αγορά του. Την ίδια ώρα, η Real Madrid έβαλε τον Rafael Nadal να βοηθήσει στη μετακόμιση του από τη Mallorca. Ο Marco Asensio είναι το next best thing της Ισπανίας "και ικανός αντικαταστάτης του Cristiano Ronaldo". Πάμε να γνωρίσουμε τον 21χρονο που σύντομα θα 'χει buy out 500 εκατ. ευρώ.