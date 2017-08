Η πυγμαχία ήταν το μόνο που είχε ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ

Ο πρωταγωνιστής της σημερινής μας ιστορίας, είχε συμφωνήσει να λάβει 151 εκατ. ευρώ.... βρέξει, χιονίσει, τη στιγμή που τα συνολικά κέρδη του event αναμένονταν να φτάσουν -"καθαρά"- τα 505 εκατ. ευρώ. Η αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων pay per view έφτασαν το αστρονομικό ποσό των 3.7 εκατ. ευρώ. και οι χορηγίες τα 11 εκατ. ευρώ. Εκείνο το βράδυ, το ρεκόρ του έγινε 47-0 και το παιδικό του όνειρο να "βγάλει" εννιαψήφιο αριθμό μισθού σε ένα βράδυ, πραγματικότητα. Είχε αλλάξει πέντε κατηγορίες και... όλες με επιτυχία.

Το 2016 ήταν στο Νο16 της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη (με 37 εκατ. ευρώ εισόδημα, εκ των οποίων... μόλις τα 10 εκατ. ήταν από αγώνες, καθώς αποσύρθηκε), ενώ η δημιουργία της Mayweather Promotions (2007) ήταν που τον έκανε one man show, υπό την έννοια ότι έκτοτε έπαιρνε ΚΑΙ τα χρήματα του μεσάζοντα.

O πρώτος δισεκατομμυριούχος μποξέρ

Μετά το ξημέρωμα της Κυριακής 27/8 και τη νίκη του επί του McGregor είναι ο πρώτος πυγμάχος που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια (838.5 εκατομμύρια ευρώ), στην ιστορία του σπορ. Σε αυτό το σύνολο, ανήκουν και τα κέρδη από τα 63.000 ευρώ που... στοιχημάτισε στον εαυτό του. Μετά το μεγάλο event στο Las Vegas, ενημέρωσε ότι αποσύρεται. Ως αήττητος και recordman (50-0). "Αυτός ήταν ο τελευταίος μου αγώνας απόψε. Σίγουρο αυτό. Απόψε ήταν ο τελευταίος. Απόψε διάλεξα τον κατάλληλο παρτενέρ για τον τελευταίο χορό. Κόνορ, είσαι ένας πρωταθλητής!" είπε και κάπως έτσι έγραψε τον επίλογο μιας μεγαλειώδους καριέρας, στην οποία τον οδήγησε η ανάγκη να... γλιτώσει από τη ζωή που έζησε ως παιδί.

Όπως πιθανόν να έχεις καταλάβει (ή να θυμάσαι), δεν είναι από τους τύπους που δεν τον ενδιαφέρει να επιδεικνύει τον πλούτο του. Είναι ακριβώς το αντίθετο. "Ποστάρει" στα social media ό,τι αγοράζει (από 10 τσάντες έως... 100 υπερπολυτελή αυτοκίνητα σε 18 χρόνια -από τον ίδια αντιπροσωπεία και πάντα με ρευστό) έχει ενημερώσει πως "έχω οχήματα συνολικής αξίας 13 εκατ. ευρώ που δεν οδηγώ ποτέ", έχει "ανεβάσει" στον κυβερνοχώρο την ενημέρωση λογαριασμού, έπειτα από κερδισμένο αγώνα, στοίβες δολαρίων στο κρεβάτι του, στο τραπεζάκι του σαλονιού, σε αυτό του ιδιωτικού τζετ που έχει -γενικότερα, τα απλώνει παντού-, έχει πάντα δίπλα του τουλάχιστον 10 ανθρώπους (την κουστωδία του), είναι φίλος με όλους τους celebrities και δείχνει πως απολαμβάνει όσα απέκτησε με κόπο. "Σκέφτομαι τη ζωή μου έως τώρα και τι έχω καταφέρει και αισθάνομαι χαρούμενος" ομολόγησε σε συνέντευξη που έδωσε το 2014, πριν καταλήξει στο "όταν φτάνεις σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, το μόνο που θες είναι τα λεφτά". Τι τον κάνει τόσο ξεχωριστό; Ας αφήσουμε να μας το πουν οι τύποι που 'χει νικήσει και ξέρουν καλύτερα από τον καθένα την πραγματικότητα.

Ο Ricky Hatton, τον οποίον νίκησε ο Mayweather στις 8/12 του 2007 με knockout δήλωσε πως "έπαιξα με μια ιδιοφυΐα, έναν καλλιτέχνη της πυγμαχίας. Όσο περνούσε η ώρα, εκνευριζόμουν περισσότερο και όταν σου συμβαίνει αυτό εναντίον του Floyd είναι βέβαιο πως θα σε βγάλει knockout". O Οscar De la Hoya έχασε από τον Mayweather στις 5/5 του 2007, με πλειοψηφία των κριτών και ενημέρωσε ότι "αυτά που μπορεί να κάνει είναι ό,τι ο πατέρας του εννοεί, όταν λέει "να πατάς πάνω από τους αντιπάλους σου". Όταν πάει στις γωνίες και προστατεύει τον εαυτό του, είναι η αρχή του πώς θα σε "πατήσει". Σε αφήνει να ρίχνεις γροθιές μέχρι να εξαντληθείς και εκείνος μπλοκάρει τα πάντα, πριν αντεπιτεθεί με συνδυασμό 2-3 χτυπημάτων και κάπως έτσι κερδίζει το γύρο, τους βάζει έναν έναν στο σακούλι και τελικά κερδίζει τον αγώνα". Ο Canelo Alvarez ηττήθηκε στις 14/9 του 2013 και μετά παραδέχθηκε πως "ο τύπος δεν σου δίνει τίποτα. Αν μπορεί να νικήσει με τρεις γροθιές είναι μια χαρά με αυτό. Δεν σου δίνει δικαιώματα. Σου δίνει όμως, έναν όμορφο αγώνα. Και δεν τον νοιάζει πώς θα νικήσει. Τον νοιάζει να νικήσει. Είναι πολύ γρήγορος και ακριβής, είναι και έξυπνος όπως προσπαθεί να πάρει πόντους. Δεν ένιωθα τόσο δυνατές τις γροθιές του, αλλά... εκείνος έπαιρνε τους πόντους του και το έκανε πολύ γρήγορα".

Ο Shane Mosley έχασε την 1η Μαΐου του 2011 και μετά είπε "ένιωθα πως είχα εγώ το πλεονέκτημα. Ήμουν σίγουρος ότι μπορούσα να του επιφέρω κάποια καλά χτυπήματα που θα έκαναν τη διαφορά. Τον εξέπληξα και εγώ σκεφτόμουν "wow, έχω μια ευκαιρία να τον νικήσω". Αλλά αυτό δεν έγινε. Προσαρμόστηκε και τελικά πήρε το πάνω χέρι. Πριν το καταλάβω, ο αγώνας είχε τελειώσει. Είχε κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει, για να νικήσει". Ο Juan Manuel Marquez, "θύμα" του στις 19/9 του 2009 είχε εξηγήσει ότι "είναι πολύ έξυπνος, έχει εξαιρετική αμυντική τακτική και μακριά χέρια. Οι αντιδράσεις του είναι απίστευτες. Ξέρει τι θα κάνεις, από όταν το σκέφτεσαι". Ο Ζab Judah (η... δική του ημερομηνία ήταν 8/5/2006) συμφώνησε και πρόσθεσε "είναι πάντα πολύ γρήγορος, είναι πάντα σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Τι να πει; Είναι πιθανόν αυτός που δουλεύει πιο σκληρά από όλους μας, στην πυγμαχία". Εν τω μεταξύ, ενώ νικά, δεν επαναλαμβάνεται, γιατί ξέρει πως τότε θα γίνει προβλέψιμος. Πάει κάθε φορά για την έκπληξη και όλα ξεκινούν από την άμυνα. "Αυτό τον κάνει δύσκολο αντίπαλο" εξηγούν όλοι όσοι τον έχουν αντιμετωπίσει. Ας δούμε, λοιπόν, αυτήν την άμυνα.

Γεννήθηκε σε οικογένεια πυγμάχων (στις 24/2/1944), στο Grand Rapids του Michigan. Το όνομα του ήταν Floyd Joy Sinclair. Είχε πάρει το επίθετο της μητέρας του. Το άλλαξε στις 21/9 του 1989, πριν πάει στο Ottawa Hills High School. Ήταν μια προσπάθεια να συνδεθεί με τον πατέρα του. Τότε έγινε Mayweather. Ο πατέρας του, Floyd Mayweather Sr. αγωνιζόταν στην κατηγορία μεσαίων βαρών και είχε παίξει με τον Sugar Ray Leonard.

Οι θείοι του, Jeff και Roger Mayweather) επίσης ήταν επαγγελματίες πυγμάχοι. Ο Roger είχε πάρει δυο παγκόσμιους τίτλους. Ο Floyd έριχνε γροθιές, πριν περπατήσει. Στα 2 του χρόνια ήταν ξεκάθαρο τι θα κάνει στη ζωή του. Στα 10 είχε ξεχωρίσει από τους συνομήλικους του και ένα χρόνο μετά είχε αναπτύξει την τεχνική που θα γινόταν σήμα κατατεθέν στην καριέρα του. Το κύριο χαρακτηριστικό του ωστόσο, ήταν η πειθαρχία. Όταν ήταν στο γυμναστήριο -όχι γενικότερα. "Ήξερα πυγμαχία πριν μάθω οτιδήποτε άλλο" είχε πει στο περιοδικό Interview.

Η καθημερινότητα του ήταν οτιδήποτε άλλο, πέρα από απλή. O ίδιος έχει ομολογήσει πως ο πόνος που ένιωθε, στο σώμα και τη ψυχή ήταν το κυρίαρχο στοιχείο των παιδικών του χρόνων. Αυτό που δεν κατάφερε να "πετάξει" ποτέ και τελικά ό,τι τον έκανε αυτό που είναι σήμερα. Καλό ή κακό. "Δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου σε κάποιο συγκεκριμένο σπίτι" είχε πει σε μια από τις πρώτες συνεντεύξεις του. Φράση που δεν επαρκεί -ούτε στο ελάχιστο- να περιγράψει αυτό που έζησε. Τις εικόνες που είχαν αντικρίσει τα παιδιά, αθώα, μάτια του.

Είχα βαρεθεί να με χτυπάει ο πατέρας μου

Μια από τις πρώτες εικόνες που κατεγράφησαν στον εγκέφαλο του, ήταν... ανάποδη: ο πατέρας του, τον είχε πιάσει από τους αστραγάλους όταν ήταν ακόμα βρέφος και τον χρησιμοποιούσε ως ασπίδα απέναντι στον "Baboon", ξακουστό έμπορο ναρκωτικών της περιοχής και αδελφό της -εθισμένης στην κοκαΐνη- μητέρας του, που απειλούσε με όπλο τον Mayweather Sr."Είπα στο γαμπρό μου "αν θέλεις να με σκοτώσεις, πρέπει να σκοτώσεις και το μωρό. Η γυναίκα μου ούρλιαζε και με παρακαλούσε να αφήσω το παιδί. Το τραβούσε από τα χέρια, ώστε να μη το πυροβολήσει ο αδελφός της", είχε αποκαλύψει ο πατέρας στο fightsaga.com. Ποια ήταν η κατάληξη; Ο θείος χαμήλωσε το όπλο "και πυροβόλησε στα πόδια τον πατέρα μου, μπροστά στα μάτια μου". Έτσι εξαφανίστηκε κάθε ελπίδα για καριέρα.

"Είχα κάνει ουκ ολίγες φορές τη διαδρομή από το New Jersey στο Michigan και πίσω. Στο New Jersey έμενα με τη μητέρα σε ένα δωμάτιο, με άλλα επτά άτομα, χωρίς ρεύμα. Κάθε μέρα που γύριζα από το σχολείο, έβρισκα χρησιμοποιημένες σύριγγες πεταμένες στην αυλή. Η θεία μου πέθανε από AIDS που "κόλλησε" από χρησιμοποιημένη σύριγγα, ενώ έπαιρνε τη δόση της. Στο Michigan ο πατέρας μου με χτυπούσε κάθε μέρα για ό,τι έκανα. Ακόμα και για ό,τι δεν έκανα. Δεν τον θυμάμαι να με πήγε κάπου, να έκανε μαζί μου κάτι που συνήθως κάνει ένας πατέρας με το γιο του. Να πάμε δηλαδή, να δούμε μια ταινία ή να φάμε ένα παγωτό. Σκεφτόμουν πως συμπαθεί περισσότερο την αδελφή μου, γιατί εκείνη δεν τη χτυπούσε. Συνήθιζα να προσεύχομαι για την ημέρα που θα γινόμουν ενήλικας και θα γλίτωνα από όλο αυτό. Ειλικρινά, είχα βαρεθεί να με χτυπάει"

Ο πατέρας του αμφισβήτησε όσα είχε να πει ο γιος του, για τα πρώτα χρόνια της σχέσης του. Παραδέχθηκε πως πουλούσε ναρκωτικά "αλλά δεν στερούσα κάτι από το γιο μου. Μπορώ να πω ότι ο λόγος που πουλούσα ναρκωτικά ήταν για να είμαι σε θέση να του παρέχω τα βασικά. Είχε φαγητό, πολλά ρούχα και του έδινα και χρήματα. Δεν ήθελε τίποτα. Όλοι στη γειτονιά μπορούν να σας πουν ότι φρόντιζα τα παιδιά μου". κανείς όμως, δεν το έκανε.

Μεγάλωσα μόνος μου τον εαυτό μου

"Κάποιες φορές έμενα με τη γιαγιά μου, όπου με έστελνε ο πατέρας μου (σ.σ. ο τελευταίος εξήγησε "δεν τον έστειλα και σε αγνώστους")" συνέχισε ο Mayweather Jr. Η μητέρα του πατέρα του, Bernice εργαζόταν ως καθαρίστρια γραφείων και δωματίων ξενοδοχείου. "Είχε τηλέφωνο στο σπίτι και μπορούσα να επικοινωνώ με τους άλλους συγγενείς μου". Ήταν εκείνη που είδε πως το παιδί έχει ικανότητες στην πυγμαχία. "Μια μέρα, της είπα πως πρέπει να βρω μια δουλειά. Μου απάντησε "όχι, θα συνεχίσεις τις προπονήσεις σου". Κάθε σαββατοκύριακο το περνούσε και σε σπίτι διαφορετικού συγγενή.

Στην ουσία, μόνος μου μεγάλωσα τον εαυτό μου. Η μεγαλύτερη αδελφή μου ήταν εκείνη που διασφάλιζε ότι θα ξυπνώ την ώρα που έπρεπε κάθε πρωί, για να πάω στο σχολείο. Δεν είχα ωράριο. Αλλά και όταν προσπαθούσαν να μου βάλουν πρόγραμμα, επέστρεφα σπίτι ό,τι ώρα ήθελα. Δεν με ένοιαζε αν είχα σχολείο την επομένη. Γύριζα στις 2 τα ξημερώματα και στις 7 ξυπνούσα για το σχολείο. Όσο και αν είχα ξενυχτήσει, πήγαινα στο γυμναστήριο. Για εμένα τότε δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο στον κόσμο, από το να πάω για πυγμαχία. Στο σχολείο σκεφτόμουν να μην κάνω λάθη στην προπόνηση που είχα το βράδυ. Αν δεν έκανα λάθη, κοιμόμουν μια χαρά.

Ανοίγαμε την πόρτα του σπιτιού, με μαχαίρι από βούτυρο

Τα παιδικά μου χρόνια ήταν σαν διαδρομή με το τρενάκι του τρόμου. Είχα τρία παντελόνια, άλλα τόσα πουκάμισα και ένα ζευγάρι παπούτσια. Δεν χρειαζόσουν κλειδί για να ανοίξεις την εξώπορτα του σπιτιού. "Βγάζαμε" την κλειδαριά με ένα μαχαίρι για το βούτυρο. Δεν είχαμε φώτα στην πολυκατοικία και παντού μπορούσες να μυρίσεις ούρα, από τύπους που έμπαιναν στο χώρο για να... κάνουν την ανάγκη τους και έφευγαν. Αν με ενοχλούσε; Το είχα συνηθίσει. Θυμάμαι πολλούς να παραπονιούνται για τη μυρωδιά. Να ρωτούν τι είναι. Εμένα δεν μου έκανε καν εντύπωση.

Από τότε είχα αποφασίσει να προσφέρω πολύ καλύτερες συνθήκες στην οικογένεια μου, όταν θα είχα την ευκαιρία. Κάθε βράδυ, πριν κοιμηθώ, κοιτούσα όλες τις φωτογραφίες που είχα στο δωμάτιο με πυγμάχους και ονειρευόμουν ότι ήμουν εκείνοι.

Παράτησα το σχολείο για την πυγμαχία

Είχαν χτίσει ένα ξενοδοχείο απέναντι και συνήθιζα να πηγαίνω και να παίρνω 1 δολάριο, για κάθε κωλοτούμπα που έκανα στο γρασίδι. Είχα ένα φίλο, τον έλεγαν James Brown και όταν μαζεύαμε αρκετά χρήματα από τις κωλοτούμπες, πηγαίναμε στο Burger King. Η κύρια ασχολία μου ωστόσο, για να μη νιώθω το κενό των γονιών μου στη ζωή μου ήταν η πυγμαχία. Παράτησα το σχολείο για να αφοσιωθώ σε αυτή και να καταφέρω να φροντίσω τη μητέρα μου. Είχα αποφασίσει ότι το σχολείο δεν ήταν σημαντικό εκείνη την περίοδο της ζωής μου. Δεν ήταν το ίδιο σημαντικό από το να 'χουμε να φάμε. Στην αρχή, ο κύριος στόχος μου ήταν να ταΐσω τους αγαπημένους μου. Το πιο σημαντικό ήταν να μπορώ να βάλω φαγητό στο τραπέζι της οικογένειας μου".

Είχε ό,τι χρειαζόταν για να τα καταφέρει. Ταλέντο, ταχύτητα. Δεν είχε επιρροή στον κόσμο και αυτό αρχικά ήταν κακό. Γιατί ήταν κάτι εξίσου σημαντικό με το ταλέντο. "Σε αυτόν το χώρο δεν πληρώνεσαι για τις ικανότητες σου. Πληρώνεσαι για την αξία που έχεις στην αγορά", είχε παραδεχθεί και ο ίδιος. Δεν τον ένοιαζε τότε να είναι αρεστός, να φαίνεται καλό παιδί. Για αυτό επέλεξε να γίνει το κακό παιδί και ως προς αυτό τον βοήθησε και η περίπλοκη σχέση που είχε με τον πατέρα του. "Παράτησα την ευκαιρία να δουλέψω με άλλους πυγμάχους, για να αφοσιωθώ στο παιδί μου, γιατί είχα δει ποιος μπορεί να γίνει. Του έμαθα όσα ξέρει, όσα κάνει ακόμα. Το είχα υπό την εποπτεία μου, έως τα 16 του" λέει ο μεν. "Ήθελε να ζήσει τη ζωή που δεν έζησε, μέσω εμού. Όταν έφτασα σε ηλικία που μπορούσα να πληρώνω μόνος μου τους λογαριασμούς μου, τον ενημέρωσα πως δεν τον χρειάζομαι άλλο. Έμαθα να πιστεύω στον εαυτό μου. Ήξερα ότι αν δεν το έκανα εγώ, δεν θα το έκανε κανείς", απαντά ο δε. Ειρήσθω εν παρόδω, όταν ο Jr. έφτασε τα 16, ο Sr. πήγε φυλακή -γιατί συνελήφθη να πουλά ναρκωτικά- και έτσι διεκόπη η συνεργασία. Ο νεαρός είχε κερδίσει το Golden Gloves του 1993. Για την επόμενη πενταετία δεν θα είχε κοντά του τον πατέρα και προπονητή του. Το κενό το κάλυψε ο θείος του, Roger.



AP Photo/Jae C. Hong

Στα 19 δεν ήταν γνωστός ως "χρήμα", αλλά ως "ομορφόπαιδο" -γιατί δεν είχε ουλές στο πρόσωπο. Ήταν ακόμα ερασιτέχνης και είχε γίνει ήδη γνωστός για τη δυνατότητα που είχε στο να αμύνεται. Πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 και σε ματς με τον Βούλγαρο Serafim Todorov είχε κρίνει ότι είχε κάνει αρκετά για να περάσει στον τελικό. Οι κριτές είχαν άλλη άποψη (10-9) και αυτή η στιγμή ήταν που άλλαξε τη ζωή του. Γιατί όπως είπε "ένιωσα να με κλέβουν και αποφάσισα να κάνω ό,τι χρειάζεται, για να μη ξανασυμβεί αυτό". Παρεμπιπτόντως, έκτοτε δεν έχασε και ματς. Ξεκίνησε με το χάλκινο μετάλλιο της Atlanta, δυο μήνες μετά έγινε επαγγελματίας ("γιατί δεν μπορώ να ασχολούμαι με το ερασιτεχνικό μποξ πια") και 26 μήνες μετά την "κλοπή", είχε αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Marc Livitz του Secondsout.com είχε εξηγήσει πως "'ήταν μαγικός στην κατηγορία "φτερού" και μοίραζε knockouts. Μολονότι άλλαζε το σώμα του με φυσικό τρόπο, εκείνος διαπίστωσε ότι η ταχύτητα του ήταν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που είχε. Έκτοτε ασχολήθηκε με το πώς να μειώνει τα λάθη του, αλλά και την ασφάλεια του" και έγινε ο καλύτερος της σύγχρονης ιστορίας. Πυγμάχος. Όχι απαραίτητα και άνθρωπος.

Ένα θέμα με τα ξεσπάσματα του σε γυναίκες το είχε από τις αρχές της χιλιετίας. Είχε κατηγορηθεί επτά φορές για βίαιες πρακτικές εις βάρος γυναικών, σε 13 χρόνια. Σε διάστημα πέντε μηνών από τα τέλη του 2001 έως τις αρχές του 2002, είχε δηλώσει ένοχος σε δυο κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας. Τιμωρήθηκε με 48 ώρες κοινωνικής εργασίας και δυο μέρες κατ' οίκον περιορισμό. Στις άλλες τρεις νομικές υποθέσεις που αντιμετώπισε εκείνη την περίοδο -stalking, παρεμπόδιση του έργου της αστυνομίας και παραβίαση της περιοριστικής εντολής που είχε δοθεί, για την περίπτωση της φανατικής και ενοχλητικής παρακολούθησης (βλ. stalking)- αθωώθηκε.

Η Las Vegas Review-Journal είχε αναφέρει ως θύμα του την Melissa Brim, μητέρα της μεγαλύτερης κόρης του, Ayanna. Στη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Mayweather, ανέφερε ότι διαφώνησαν για τη διατροφή όταν "με χτύπησε στο σαγόνι με την πόρτα του αυτοκινήτου, με πέταξε πάνω στο όχημα και άρχισε να με γρονθοκοπά στο πρόσωπο και στο σώμα", σε mall, ενώπιον ενός φίλου του ζευγαριού και της κόρης τους. Μέχρι να εμφανιστεί η αστυνομία, εκείνος είχε φύγει. Η μήνυση αυτή αποσύρθηκε το 2003.

Πριν τον αγώνα του με τον Jose Luis Castillo, το 2002, τον είχαν ρωτήσει για την καταδίκη του. Είχε απαντήσει "όλοι όσοι ξέρουν τον Floyd Mayweather, γνωρίζουν ότι είμαι καλός τύπος. Δεν έχω πάει ποτέ στη φυλακή". Το Νοέμβριο του 2003 συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επίθεσης σε δυο γυναίκες, σε nightclub του Las Vegas. Ήταν πλημμέλημα και "χρεώθηκε" 100 ώρες κοινωνικής εργασίας. Μια από τις ενάγουσες, η Herneatha McGill είχε καταθέσει ότι "με χτύπησε στο μάγουλο με γροθιά και μετά χτύπησε την Kaara Blackburn στο πίσω μέρος του κεφαλιού, όταν μπήκε στη μέση να με βοηθήσει". Το 2008 αποκαλύφθηκε ότι οι κατηγορίες "έπεσαν έπειτα από διαπραγματεύσεις". Οι γυναίκες αυτές ήταν φίλες της Josie Harris. Ποια είναι η κυρία;

Το 2003 ο Mayweather τσακώθηκε με τη σύντροφο που είχε επί χρόνια, με διαλείμματα -μαζί απέκτησαν τρία παιδιά-, Harris έξω από nightclub του Las Vegas. Κάθονταν στην Bentley του πυγμάχου, έξω από το SRO Club, όταν την κλώτσησε, τη γρονθοκόπησε και της τράβηξε τα μαλλιά. Η 25χρονη, τότε, γυναίκα έκανε μήνυση. Αν καταδικαζόταν ο Mayweather, θα πήγαινε τουλάχιστον ένα χρόνο στη φυλακή -βάσει της μακριάς λίστας με τις κατηγορίες που είχε αντιμετωπίσει ήδη. Τον Ιούλιο του 2005 έγινε γνωστό πως η Harris απέσυρε τις κατηγορίες, εξηγώντας πως είχε αισθανθεί οργισμένη που την είχε αφήσει για μια άλλη γυναίκα και για αυτό έκανε ό,τι έκανε. Μάλιστα, ενημέρωσε ότι "ο Floyd είναι σα λούτρινο αρκουδάκι, αγαθός στη ψυχή. Ό,τι και αν έκανα, εκείνος δεν θα σήκωνε ποτέ χέρι πάνω μου". Παρεμπιπτόντως, μέχρι και ο δικηγόρος του είχε αναγνωρίσει στη δίκη ότι ο πελάτης του τράβηξε την ενάγουσα πάνω στο αυτοκίνητο, αφότου εκείνη κλώτσησε το παρμπρίζ. Το Φεβρουάριο του 2005 συνελήφθη με την κατηγορία επίθεσης και βιαιοπραγίας έξω από club στο Grand Rapids του Michigan (εκεί όπου μεγάλωσε) και το δικαστήριο του επέβαλε χρηματικό πρόστιμο και ώρες κοινωνικής εργασίας. Εκείνος δεν δήλωσε ένοχος -βέβαια, δεν δήλωσε και αθώος. Δεν είπε τίποτα.

Φτάνουμε κάπως έτσι, στο 2012, οπότε δήλωσε ένοχος στο πλημμέλημα της ενδοοικογενειακής βίας, στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε κάνει επί της ποινής του -ώστε να αποφύγει τα 34 χρόνια φυλάκισης αν καταδικαζόταν επί όλων των κατηγοριών. Γιατί υπήρχαν και άλλες δυο, για τις οποίες δεν είχε κάτι να δηλώσει. Η δικαστής Saragosa τον έστειλε να περάσει 90 ημέρες στη φυλακή -σε χώρο μακριά από τους υπολοίπους, για την ασφάλεια του-, αρχής γενομένης από την 1 Ιουνίου του 2012. Αποφυλακίστηκε στις 60. Προηγουμένως όμως, πήρε... μια αναβολή, γιατί είχε έναν αγώνα (με τον Miguel Cotto, στις 5/5 -κέρδισε). Για να συναινέσει η δικαστής στο να μετατεθεί για λίγες ημέρες η φυλάκιση του, εκείνος συμφώνησε να δωρίσει 100.000 δολάρια στο ίδρυμα Susan G Komen και την έρευνα για τον καρκίνο στο στήθος.

Οι δικηγόροι του, εν τω μεταξύ, είχαν ενημερώσει μέσω επίσημων εγγράφων ότι ενδεχομένως η καριέρα του να τεθεί σε ρίσκο "γιατί το φαγητό της φυλακής και το νερό δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της διατροφής του". Επίσης, εξήγησαν ότι "η έλλειψη χώρου στον οποίον να μπορεί να κάνει μια καλή προπόνηση απειλούν την υγεία του και τη φυσική του κατάσταση". Ο Mayweather δεν μπορούσε να συνηθίσει σε μια καθημερινότητα που δεν είχε τους 20 ανθρώπους που 'χει πάντα κοντά του (φίλοι, συγγενείς, σωματοφύλακες... ο κουρέας και η μασέρ του) και ήταν μόνος, σε ένα κελί, 23 ώρες το 24ωρο. Αρνείτο να φάει ό,τι του έδιναν και κατανάλωνε μόνο έτοιμα σνακ. Όμορφα; Να σου πω όμως, και τι είχε κάνει για να πάει στη φυλακή.

Την 9η Σεπτεμβρίου του 2010, χτύπησε τη μητέρα των τριών εκ των παιδιών του. Σύμφωνα με την έκθεση της σύλληψης του, το θύμα -ήταν πάλι η Harris- έφτασε στο σπίτι της στις 02.30 τα ξημερώματα, τον Σεπτέμβριο του 2010 και βρήκε τον Mayweather να συζητά με τους δυο γιους τους. Άρχισαν να τσακώνονται και εκείνη κάλεσε την αστυνομία. Εκείνος εξαφανίστηκε, μόλις έφτασε το περιπολικό, αλλά επέστρεψε στις 5 τα ξημερώματα με έναν φίλο του. "Ξύπνησα με τον Floyd να στέκεται από πάνω μου και να διαβάζει τα γραπτά μηνύματα, στο κινητό μου. Ομολόγησα πως έβλεπα κάποιον (η έκθεση ανέφερε το όνομα του NBAer, CJ Watson) και τότε άρχισε να με χτυπά. Με τράβηξε από τα μαλλιά, με έριξε από τον καναπέ και μου είπε "θα σε σκοτώσω εσένα και τον άνδρα με τον οποίον κάνεις ό,τι κάνεις".

Είδα τον πατέρα μου να χτυπά με γροθιές τη μητέρα μου

Οι δυο γιοι τους (Koraun, Zion) ήταν μπροστά στο περιστατικό. Ο 9χρονος τότε Zion, έγραψε στην κατάθεση του "είδα τον πατέρα μου να χτυπά με γροθιές τη μητέρα μου στο κεφάλι, να την πιέζει στον ώμο και να την κλωτσά. Με είδε και μου είπε να πάω στο δωμάτιο μου και να κλειδώσω την πόρτα. Μου μιλούσε ήρεμα". Ο 10χρονος -τότε- Koraun κατέθεσε ότι "αρχίσω να τρέχω". Πήγε έως το σπιτάκι του κηπουρού, στην αυλή, όπου έμενε μια φίλη της μητέρας του. Εκείνη δυσκολεύτηκε να πιστέψει όσα άκουγε. "Άρχισα να τρέχω προς την πύλη, αλλά εμφανίστηκε μπροστά μου και μου έκλεισε το δρόμο ο φίλος του πατέρα μου, που ήταν μαζί του εκείνο το βράδυ. Έτρεξα στο δωμάτιο μου και από εκεί πήδηξα από το παράθυρο και έτρεξα προς την έξοδο, για να ενημερώσω το φρουρό πως η μητέρα μου είχε πληγωθεί και να του ζητήσω να καλέσει το ασθενοφόρο".

Σε συνέντευξη που έδωσε η Harris το 2013 στο Yahoo! είχε πει ότι "μου δημιούργησε πληγές και μώλωπες σε σημεία που δεν φαίνονταν. Ήταν μεθοδικός". Ο Mayweather και ο φίλος του εξαφανίστηκαν, πριν φτάσουν οι πρώτες βοήθειες -πήρε και το τηλέφωνο της γυναίκας μαζί του. Η Harris μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με διάσειση και μεγάλη μελανιά στη δεξιά πλευρά του μετώπου και του σαγονιού. Όταν πήρε εξιτήριο, πήρε τα παιδιά της και μετακόμισαν στην California.

Έκτοτε, η μόνη επαφή που είχε με τον επί χρόνια (on and off) σύντροφο της, ήταν όταν πήγαινε να πάρει τα παιδιά και να τα πάει στο Las Vegas "αν και συνήθως στέλνει το jet του. Όταν ξέρω πως είναι στην περιοχή, είμαι αγχωμένη, νευρική. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό συμβαίνει". Ο Koraun εξηγεί ότι "απλά περνάμε κάποιες ώρες μαζί. Βλέπουμε μια ταινία ή παίζουμε bowling. Βρίσκω την πυγμαχία βαρετή και δεν ασχολούμαι". Αυτό που κάνει είναι να απολαμβάνει τα πλουσιοπάροχα δώρα του πατέρα του και τονίζει πως ακόμα και σήμερα, κάθε φορά που σκέφτεται εκείνη την ημέρα, εκνευρίζεται "γιατί δεν έμεινε εκεί, να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεων του. Έφυγε γιατί είναι δειλός". Η Harris παραδέχθηκε πριν δυο χρόνια -στη USA Today- ότι "ήμουν κακοποιημένη γυναίκα. Ένιωθα ντροπή να το ομολογήσω, γιατί πίστευα πως το λάθος είναι δικό μου. Τι έκανα; Δεν καταλάβαινα τότε τι είναι η κακοποιημένη γυναίκα. Τώρα ξέρω και ήταν πολύ δυσλειτουργική και εχθρική η σχέση που είχα. Ήμουν θύμα ενδοοικογενειακής βίας".

Τον Οκτώβριο του 2014, η πρώην αρραβωνιαστικιά του, Shantel Jackson κατέθεσε μήνυση εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι είχε βιαιοπραγήσει πολλάκις εις βάρος της, ενώ μια φορά την απείλησε και με όπλο. Η πρώτη φορά που της επιτέθηκε, όπως ανέφερε η ίδια στην κατάθεση της, ήταν μετά την αποφυλάκιση του, το 2012. Τότε αποπειράθηκε να την πνίξει και της "γύρισε" το χέρι, ενώ άρχισε να ψάχνει το τηλέφωνο της. Σιγά σιγά, ανέβαινε επίπεδο και τον Απρίλιο του 2013 έβγαλε και όπλο, για να την αναγκάσει να του δώσει το δαχτυλίδι του αρραβώνα. Την απείλησε πως ή θα του το έδινε ή θα την πυροβολούσε στο πόδι. Την ίδια ημέρα, της απαγόρευσε να φύγει από το σπίτι, χωρίς τη συνοδεία ενός εκ των υπαλλήλων του και εκείνη τον κατηγόρησε πως την κρατά όμηρο. Τι πυροδότησε αυτήν την αντίδραση;

Η Jackson είχε βαρεθεί να την απατά και του είπε "ή εκείνες ή εγώ". Κάτι που, σύμφωνα με τον 40χρονο πυγμάχο, δεν είχε δικαίωμα να κάνει. Γιατί; Όπως είπε η Jackson, ήθελε να την ελέγχει απόλυτα, τη στιγμή που την είχε απατήσει αναρίθμητες φορές και αποκάλυψε πως η σχέση μαζί του, είναι αδελφική/συντροφική. "Η συμφωνία είναι ότι θα σου αγοράζει πράγματα που δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα αποκτήσεις, θα σε γεμίσει με όμορφα κοσμήματα και γρήγορα αυτοκίνητα, θα επισκέπτεσαι τα καλύτερα μέρη στον κόσμο, αλλά αν κάποια μέρα κουραστείς από τις απιστίες του και θελήσεις να φύγεις, πρέπει να του επιστρέψεις όλα τα δώρα, γιατί όλα ανήκουν σε εκείνον". Όταν εκείνος διαπίστωσε ότι η Jackson αδιαφορούσε για τα λεφτά του και δεν επρόκειτο να επιστρέψει, άρχισε να γίνεται... Κατίνα. Έγραψε στα social media για τις πλαστικές επεμβάσεις της πρώην συντρόφου του με τη σημείωση ότι τις είχε πληρώσει αυτός -συνόδευσε τα post με σχετικές φωτογραφίες του "πριν" και του "μετά"- και έφτασε στο σημείο να αναρτήσει υπερηχογράφημα και να εξηγήσει πως "ο λόγος που χωρίσαμε είναι ότι έκανε άμβλωση και εγώ είμαι εναντίον της δολοφονίας των εμβρύων. Σκότωσε τα δίδυμα μας".

Σε συνέντευξη ωστόσο, που έδωσε το 2015 ο Mayweather και μολονότι είχε δηλώσει ένοχος ενώπιον δικαστηρίου, επέμεινε ότι "δεν έχω χτυπήσει ποτέ γυναίκα". Και τι έκανε; "Ο καθένας έχει το δικαίωμα να 'χει την άποψη του. Μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει. Σε κοιτώ στο πρόσωπο και σου λέω όχι δεν χτύπησα γυναίκα, την δεν κλότσησα. Τι έκανα; Περιόρισα κάποια ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Ναι, αυτό το έκανα. Αν είναι ενδοοικογενειακή βία, τότε ξέρετε κάτι; Είμαι ένοχος. Είμαι ένοχος επειδή περιόρισα κάποιον".

Στο μυαλό του, τον κυνηγούν "γιατί είμαι μαύρος, πλούσιος και λέω ό,τι σκέφτομαι. Αυτά είναι τρία σοβαρά παραπτώματα... για την κοινωνία. Είτε έχω κάνει κάτι, είτε δεν το έχω κάνει, ο κόσμος πιστεύει πως είμαι ένοχος, από τη στιγμή που είναι πυγμάχος. Δεν μπορεί να με προσδιορίσει το γεγονός αν έχω σηκώσει χέρι ή όχι. Συμβαίνουν διάφορα στη ζωή, τα ζεις, μαθαίνεις από αυτά και συνεχίζεις. Δεν έχω να πω κάτι άσχημο. Είμαι νικητής της ζωής. Όχι μόνο γιατί κατάφερα να βγάλω εκατοντάδες εκατομμυρίων, αλλά και επειδή σε ό,τι αποφάσισα ποτέ να εμπλακώ, έδινα το 100%. Είμαι πυγμάχος, είμαι μαχητής". Για την ιστορία, να σου πω ότι η επιτροπή πυγμαχίας της Nevada δεν τον τιμώρησε μετά την καταδίκη και τη φυλάκιση του.

Η χαρά της αντιφατικότητας

Είναι ένας άνδρας που αναζητά την αγάπη, σαν να είναι μικρό παιδί. Ένας τζογαδόρος -ενημερώνει για τα ποσά που βάζει στο μπάσκετ και το NFL και είναι δεκάδων χιλιάδων δολαρίων-, ο οποίος χαρίζει δεξιά και αριστερά λεφτά, σε όποιους κρίνει πως τα έχουν ανάγκη. Δεν ξέρει να διαβάζει και θα μπορούσε να επιστρέψει στα θρανία να πάρει απολυτήριο λυκείου, αλλά προφανώς και αυτό είναι κάτι που δεν τον ενδιαφέρει -ούτε στο ελάχιστο-, όσο μπορεί και παρουσιάζει ντοκουμέντα, που... θέλει να βλέπουν οι άλλοι. Αυτοί που ξέρουν να διαβάζουν. Για παράδειγμα, τις επιταγές που ακολουθούν.

Είναι ο άνθρωπος που ξοδεύει αλόγιστα για να αποκτήσει ό,τι επιθυμεί, σε κάθε εμφάνιση φορά κοσμήματα συνολικής αξίας τουλάχιστον 3 εκατ. δολ., δεν φορά ένα ζευγάρι παπούτσια περισσότερες από μια φορές, το αυτό ισχύει και για τα εσώρουχα του, "κλείνει" δυο τζετ για τις μετακινήσεις του (το ένα είναι για τους σωματοφύλακες του, διότι όπως λέει "είναι τόσο μεγαλόσωμοι που δεν χωρούν σε αυτό που έχω για να πετάω εγώ") και αυτός που το 2007 δημιούργησε το Floyd Mayweather Jr. Foundation για να στηρίξει την κοινότητα του -κάνει πολλά, τα οποία δεν δημοσιοποιεί-, να ενημερώνει τα παιδιά για την ανάγκη της εκπαίδευσης. "Προέρχομαι από πολύ δύσκολο περιβάλλον και αυτό που θέλω να τους πω είναι πως αν δουλεύουν σκληρά, αν αφιερώσουν τον εαυτό τους σε έναν σκοπό, μπορούν να τα καταφέρουν".

Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τα ακριβότερα restaurant. Η προτίμηση του είναι τα ταχυφαγεία και παραγγέλνει πάντα ζεστό νερό για να καθαρίσει τα μαχαιροπίρουνα, πριν τα χρησιμοποιήσει. Ο ίδιος άνθρωπος έχει πριν τον αγώνα με τον Pacquiao προσέλαβε chef και την πλήρωνε 1.000 δολάρια το γεύμα, για να είναι σίγουρος πως έχει λάβει όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται το σώμα του για τη μάχη. Είναι αυτός που δεν τρώει φαγητά που έχουν μπει στο φούρνο μικροκυμάτων, αλλά και εκείνος που αν μπορούσε να έτρωγε όλη μέρα συσκευασμένα noodles.

Είχε αποκηρύξει για χρόνια τους γονείς του, αλλά μέσα στα χρόνια κατάφερε να προσπεράσει τα δεινά στα οποία τον υπέβαλαν και τους κάλεσε κοντά του. Η μητέρα του, Deborah Sinclair εξηγούσε πως "η ζωή σου μοιράζει διάφορα χαρτιά, καλά και κακά και πρέπει να μάθεις πώς να τα χρησιμοποιείς. Είχαμε γλυκές στιγμές, είχαμε πικρές στιγμές. Συνεχίσαμε. Τον απέκτησα όταν ήμουν 21. Εκείνη την εποχή, περνούσα δύσκολα. Αλλά αν δεν τις είχα αυτές, δεν θα ήξερα πώς είναι οι καλές στιγμές". Ο γιος της δεν ξέχασε ποτέ από πού προερχόταν και όταν έβγαλε χρήματα, βοήθησε όλους τους δικούς του. "Δεν θέλω όμως, να περνούν την καλοσύνη του για αδυναμία. Όταν συμβαίνει αυτό, έχω πρόβλημα. Μπορείς να επιλέγεις τους φίλους σου, όχι όμως και τους συγγενείς σου. Και όταν επιλέγεις σωστούς φίλους, γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος".

Ο πατέρας μου ήταν λίγο άρρωστος. Τώρα είναι καλά

Με τον πατέρα του είχαν για χρόνια ζητήματα. Μετά την αποφυλάκιση του Mayweather Sr., ο Floyd Jr. τον είχε απολύσει από μάνατζερ, μετά από προπονητή, του έκανε έξωση από το σπίτι που του είχε ενοικιάσει για να μένει, του πήρε το αυτοκίνητο. Όλα αυτά έγιναν σταδιακά μέσα στα χρόνια και για επτά έτη δεν αντάλλαζαν κουβέντα. "Με ζηλεύει ο πατέρας μου" είχε πει το 2003, στους New York Times, "ξέρει πως ως πυγμάχος δεν ήταν ποτέ όσο καλός είμαι εγώ. Για την ακρίβεια, σε τίποτα δεν ήταν όσο καλός είμαι εγώ". Το 2008, ο Floyd Sr. είχε αποκαλύψει πως είναι διατεθειμένος να προπονήσει τον De la Hoya, για μισθό 2 εκατ. δολ. Αυτό δεν έγινε ποτέ και μετά ένα live... ξεκατίνιασμα στο HBO, πατέρας και γιος ενώθηκαν ξανά, λέγοντας μαζί πως "υπάρχει ένα παρελθόν μεταξύ μας, αλλά... για αυτό το αποκαλούμε παρελθόν. Γιατί είναι πίσω μας". Ο σταρ της υπόθεσης πρόσθεσε και ότι "Ο πατέρας μου είναι ο κύριος προπονητής μου. Είναι πολύ έξυπνος σε αυτή τη δουλειά, όπως ήταν και ο θείος μου. Δεν απέλυσα και κανέναν. Ήταν λίγο άρρωστος. Τώρα είναι καλά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να 'χω στη γωνία μου έναν έξυπνο και υγιή άνθρωπο. Αυτός θα είναι ο πατέρας μου". Ο Floyd Sr. δήλωσε συγκινημένος και ευτυχισμένος για την ευκαιρία.

Όλη αυτή η φαινομενικά ασύνδετη και χωρίς λογική ιστορία, είναι η ιστορία ζωής του Floyd Mayweather που καταλήγει "είχα ονειρευτεί την ημέρα που θα μπω στην ίδια λίστα με τους Mike Tyson, Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard. Οι συγκεκριμένοι τύποι άνοιξαν την πόρτα, για να γίνω ένας από αυτούς. Ήταν μια διαδρομή που ξεκίνησα όταν ήμουν έφηβος και τώρα είμαι 40. Είναι απίστευτο. Απίστευτο είναι και το συναίσθημα που νιώθω όταν βγαίνω σε ένα γήπεδο. Υπάρχουν πολλοί που με χειροκροτούν και είναι όμορφο. Υπάρχουν και πολλοί που με αποδοκιμάζουν. Και αυτό είναι εξαιρετικό, γιατί ξέρω ότι γνωρίζουν ποιος είμαι". Άλλωστε, η εμμονή του να τον αναγνωρίζουν όλοι, είχε καταγραφεί ως ένα από τα κίνητρα που είχε "για να γίνω ο καλύτερος που υπάρχει εκεί έξω".

Ως παιδί, διαβεβαίωνε την οικογένεια του πως "θα γίνουμε πιο πλούσιοι και από τους Jacksons'. Θα έχουμε ένα τεράστιο σπίτι και πολλά λεφτά". Δεν τον πίστευαν. Ήλπιζαν. Και το έζησαν. "Αν δεν είχα την πυγμαχία, θα ζούσα όπως εκατομμύρια άλλοι που μεγάλωσαν όπως εγώ: στους δρόμους. Είμαι ευλογημένος, αλλά δούλεψα και πολύ σκληρά. Αφιέρωσα τη ζωή μου στην τέχνη μου -δεν υπάρχει άλλο σπορ, σαν την πυγμαχία- και τώρα βρίσκομαι εδώ που είμαι. Δεν είμαι άγιος. Είμαι εγώ".

Πηγές: businessinsider.com, Forbes, USA Today, Υahoo!, Floyd Mayweather Jr: Who is the boss, Showtime, HBO, FightHype, nydailynews.com