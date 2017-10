Αποχαιρετώντας τον Αλμπέρτο Κονταδόρ

Απόγευμα 9ης Σεπτεμβρίου 2017. Ο "χορευτής" βγαίνει από το τελευταίο δύσκολο σημείο του Ανγκλίρου, τις Λες Πιεντρουσίνες με την κλίση στο 20%. Απομένουν δυο μόλις χιλιόμετρα μέχρι τον τερματισμό, χίλια μέτρα μέχρι να τελειώσει η ανηφόρα στο πιο δύσκολο βουνό της επαγγελματικής ποδηλασίας. Ο Στίβεν ντε Γιόνγκ φωνάζει μέσα από το αυτοκίνητο της Trek Segafredo, "go Alberto, go, go, go", προσπαθώντας να εμψυχώσει τον αθλητή του, που έχει αρχίσει να εμφανίζει σημάδια όχι απλά κούρασης, αλλά εξάντλησης. Οι Ισπανοί που βρίσκονται δεξιά και αριστερά του δρόμου, ουρλιάζουν μέσα σε ντελίριο ενθουσιασμού, "vamos Alberto, vamos campeón, vamos", ενώ ο Περίκο Ντελγάδο, πρώην νικητής του Tour και της Vuelta, σχολιαστής πλέον της ισπανικής τηλεόρασης, ζει το δράμα με τη δική του αγωνία, "μιλώντας" στον Κονταδόρ από το μικρόφωνο: "Κράτα Αλμπέρτο, κράτα, οχτακόσια μέτρα ακόμα, φτάσε στην κορυφή έστω με δέκα δευτερόλεπτα και το ετάπ θα είναι δικό σου"! Από πίσω, ο Κρις Φρουμ και ο Βάουτ Πουλς, αμφότεροι της Sky, έχουν ξεφύγει από το γκρουπ των φαβορί και καταδιώκουν τον Ισπανό, μειώνοντας συνεχώς (και επικίνδυνα) τη διαφορά.