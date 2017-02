Ούτε τσίπα ούτε ανα(ν)τροπή

Η δασκάλα του τον αποχαιρέτησε από το δημοτικό με την ευχή να γίνει δημοσιογράφος και να αλλάξει τον κόσμο. Το πρώτο το "κατάφερε" μόνο και μόνο για να μπορεί να συνεννοείται. Δεν νοιώθει δημοσιογράφος, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει σε έλεγχο αστυνομικού ότι "είμαι υπάλληλος γραφείου που ασχολείται με αυτό που αγαπά από μικρός, τ' αθλητικά". Όσο για το δεύτερο; Δεν το πλησίασε ούτε κατά διάνοια. Αλλά μπορεί να υπερηφανεύεται ότι δεν άφησε τον κόσμο να τον αλλάξει. Όπως και ότι βρέθηκε το 2010 στο SPORT 24 ακολουθώντας τον δικό του μοναχικό δρόμο. Δρόμο που κανείς δεν φανταζόταν ότι θα ακολουθήσει έχοντας σπουδάσει Στατιστική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Βλέπετε, για να κάνεις αυτό που αγαπάς, there is no right way, only your own way...