Δημοκρατία αλά καρτ

Θα μου πείτε ότι έτσι δεν θα τελειώσει ποτέ το «μπινελίκι» μεταξύ μας. Εδώ που τα λέμε πάντα έτσι γινόταν. Από τότε που ανακαλύφθηκε αυτό το (καλύτερο που έχουμε, αλλά σίγουρα όχι τέλειο) πολίτευμα. Ίσως γιατί ο διάλογος θα μπορούσε να οδηγήσει σε λύσεις και εκτόνωση. Αυτό βέβαια γίνεται γιατί δεν υπάρχει διάλογος. Όχι μόνο γιατί η «συζήτηση» εξαντλείται σε ομοβροντίες αναρτήσεων στα social media σε like και άλλα τέτοια συμβολάκια, οργισμένα, δακρυσμένα ή χαρούμενα, αλλά γιατί αφορά σε μεγάλο βαθμό έναν λαό απαίδευτο. Όχι απαραίτητα αγράμματο (αν και αυτό υπάρχει πλέον σε μεγάλο βαθμό από τη στιγμή που ακόμα και οι «υπέρμαχοι» της ελληνικής γλώσσας δυσκολεύονται να βάλουν στη σειρά δύο σωστά ορθογραφημένες λέξεις της) αλλά απαίδευτο. Στερούμενο πραγματικής παιδείας. Γιατί ελάχιστοι διαβάζουν σε μια εποχή που μπορείς να έχεις περισσότερο από ποτέ πρόσβαση στη γνώση. Το 70% αυτών που εμπιστεύονται ένα μέσο ενημέρωσης, κρατάνε έναν τίτλο άντε και 4-5 αράδες από την αρχή του κειμένου. Πολύ εύκολο να σε ταΐσει έτσι ό,τι γουστάρει ο αντίστοιχα απαίδευτος «δημοσιογράφος».

