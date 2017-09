Πρόεδρε, μίλα!

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Ο ηγέτης της ΚΑΕ ξεκαθάρισε τη θέση του. Κάποιοι τον πιστεύουν, κάποιοι όχι. Πάντως μοιάζει δύσκολο σε τέτοιου είδους τοποθέτηση να λέει ψέματα: ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας. Κι ας κρατήσουμε και κάτι άλλο. Την εξής φράση: “Έφτασα μέχρι και να προτείνω στον κ. Αλαφούζο την ανάληψη μέρους των χρεών σε ύψος 15 εκατομμυρίων ευρώ, συν τη διαχείριση όλων των μελλοντικών υποχρεώσεων”. Δηλαδή, ήταν διατεθειμένος να αναλάβει τα 15 από τα 50 εκατ. Ευρώ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΤΣΕΠΗ + τη διαχείριση των 30 εκατ. Ευρώ από το Pao Foundation. Και παρ' όλα αυτά δεν βρέθηκε άκρη με τον Γιάννη Αλαφούζο που θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό... χθες; Κάτι δεν κολλάει. Εκτός κι αν δεν τα αντιλαμβανόμαστε όλα σωστά, κάτι που δεν είναι απίθανο.

Γι' αυτό, λοιπόν, και για χίλιους επιπλέον λόγους, ο Γιάννης Αλαφούζος αυτή τη στιγμή δεν “προστατεύεται” με τη σιωπή του. Ούτε τον Παναθηναϊκό προστατεύει μ' αυτό τον τρόπο ακόμη κι αν ίσως θεωρεί πως οτιδήποτε κι αν πει δημοσίως θα ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός πρέπει να μιλήσει! Με συνέντευξη Τύπου, με γραπτή δήλωση, με ραδιοφωνική συνέντευξη, στον ΣΚΑΪ, αλλού, κάπου! Να πάρει θέση! Και για το παρόν, ειδικά μετά τη δήλωση Γιαννακόπουλου, αλλά και για το μέλλον. Ήδη κυκολοφόρησαν τα σενάρια περί “στάσης πληρωμών” και “άντε γεια”. Δύσκολο πολύ, σχεδόν απίθανο να “λερώσει” το προφίλ του και να αμαυρώσει την προσφορά του (σωτηρία το 2012, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ) με τον υποβιβασμό του Παναθηναϊκού στο ερασιτεχνικό για τρία χρόνια.

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, ποιος θα βάλει τα χρήματα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για τον έλεγχο της UEFA; Θα πληρωθούν οι παίκτες τον Οκτώβριο; Θα λειτουργεί η ΠΑΕ κανονικά μέχρι να βρεθεί άλλος διάδοχος ή να κλείσει το deal με τον Γιαννακόπουλο μετά από νέες επαφές. Αυτά τα ερωτήματα και δεκάδες επιπρόσθετα έχει ο ανώνυμος, “ανένταχτος” φίλος του Παναθηναϊκού, τον οποίο οφείλει να σεβαστεί ο Γιάννης Αλαφούζος και στην πράξη. Στο μυαλό του, τον σέβεται απόλυτα. Αλλά τώρα δεν είναι η στιγμή για “κρυφτούλι”...

ΠΗΡΕ ΤΟ ΜΙΝΙΜΟΥΜ ΜΕ ΑΛΤΜΑΝ MVP

Στη Λεωφόρο η ατμόσφαιρα δεν ήταν και η πιο... ευχάριστη για τους παίκτες και τον Ουζουνίδη. Βεβαίως, πολλοί ξένοι δεν είναι εντός κλίματος, συνεπώς δεν επηρεάζονται και τόσο. Ακούν “Alafouzo poulo” και ρωτούν μετά τη λήξη τους δημοσιογράφους “What is going on with the owner?”. Mόνο το επώνυμο του “owner” καταλαβαίνουν...

Ο Ουζουνίδης το είχε πει την Παρασκευή: “Σ' αυτή τη φάση μας ενδιαφέρει περισσότερο να νικάμε, παρά να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο”. Μέσα, λοιπόν, οι Μολίνς – Άλτμαν που ξέρουν καλύτερα αυτό που θέλει να παίξει, εξώ οι “μπαλάτοι” Τσάβες – Λουσιάνο. Του βγήκε. Έστω εν μέρει. Ο Ισραηλινός ήταν ο καλύτερος του γηπέδου μαζί με τον Χίλιεμαρκ: γκολ, ωραία αναξιοποίητη πάσα στον Σουηδό για το 2-0, δυο ευκαιρίες από στατικές φάσεις με εκτελεστή τον παραγωγικό σήμερα ξανθομάλλη χαφ που άφησε υποσχέσεις (όπως και ο Σιλά που σωστά μπήκε αντί του Κουτρουμπή για να περάσει ο Κουρμπέλης στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα).

Καλό ματς από τον Άλτμαν, καλό και από τον Μολίνς που ασφαλώς δεν είναι ούτε Μπεργκ, ούτε Τσάβες. Ήθελε να περάσει το μήνυμα ο κόουτς μετά από τα παθήματα με Λεβαδειακό και – ειδικά – με Κέρκυρα: “θα παίζει όποιος προσαρμόζεται καλύτερα σ' αυτό που θέλουμε”. Ο Λουσιάνο φαίνεται πως το έχει λάβει το... sms και ως αλλαγή δεν απογοήτευσε όπως ο Τσάβες.

Κέρδισε χρόνο ο Παναθηναϊκός μ΄αυτό το τρίποντο και απέφυγε τα πολύ χειρότερα στην ήδη επιβαρημένη ατμόσφαιρα της Λεωφόρου. Πήρε καλή απόδοση αμυντικά από Βλαχοδήμο (μια φορά χρειάστηκε, αποσόβησε σε τετ α τετ το 1-1 στο 46'), Κολοβέτσιο, Γιόχανσον, Χουλτ. Έχει σαφές πρόβλημα παραγωγικότητας από τον κεντρικό άξονα (πρέπει να δέσει το δίδυμο Χίλιεμαρκ – Κουρμπέλη ή Χίλιεμαρκ – Σιλά με Κουρμπέλη – Μολέντο στόπερ) και ο Ουζουνίδης πρέπει να βρει την καλύτερη δυνατή χημεία με συγκεκριμένη τετράδα μεταξύ δύο τετράδων: Τσάβες, Λουσιάνο, Μολίνς, Αλτμαν και Μουνιέ, Λουντ, Καμπέσας, Βιγιαφάνιες. Θα χρειαστούν πολύ χρόνο όλα αυτά...

Ο Απόλλων θα μπορούσε να είναι πιο τολμηρός από το πρώτο ημίχρονο και όχι από τη στιγμή που δέχθηκε το 1-0. Ο Κονέ είναι σούπερ γι' αυτό το επίπεδο, ο Καστιγιέχος έχει καλές κινήσεις, η ομοιογένεια είναι δεδομένη και μπράβο στον Άκη Μάντζιο διότι μιλάμε για μια ολοκαίνουρια ομάδα. Ομως η αλλαγή του επικίνδυνου Σιατραβάνη με τον Ολλανδό Μάατσεν, τον οποίο κατάπιες ο Χουλτ όντας ένα κεφάλι κοντύτερος, ήταν σκέτη αποτυχία!

Υ.Γ 1: Κακός ο ρέφερι Κατσικογιάννης, με λάθη εναντίον αμφότερων των ομάδων, πρέπει να πάει για ξεκούραση έναν μήνα, βλέποντας και το DVD του ματς. Αρκετά σφάλματα σε φάουλ, δύο οι “βαριές” λανθασμένες αποφάσεις του. Η κίτρινη κάρτα στον Κουτρουμπή που έπρεπε να είναι κόκκινη στο 49' όταν εμποδίζει με αγκωνιά τον Κονέ να τρέξει προς τη μπάλα που κυλούσε προς τον Βλαχοδήμο από δική του... χαλαρή πασούλα και το πέναλτι που δεν καταλογίζει υπέρ του Παναθηναϊκού στο 65', όταν ο Μπιτζιμίν ανέτρεψε τον Λουσιάνο.

Υ.Γ. 2: Ιστορικό, αλλά έγινε κι αυτό. Η αντιπροσωπεία των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού βρήκε μόνο τον 27χρονο Σπύρο Βλάχο για τα παράπονά της, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Και καλά, ο Αλαφούζος εδώ και πολύ καιρό δεν πάει στη Λεωφόρο. Οι υπόλοιποι; Και δεν εννοούμε ούτε τον Μάνο Μαυροκουλουλάκη, ούτε τον Βασίλη Κωνσταντίνου. Αυτοί ήταν παρόντες, αλλά δεν λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις.