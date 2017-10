Η ζωή χωρίς τον Μάνταλο

Το καλό για την ομάδα είναι ότι, σε μια τόσο άτυχη συγκυρία για εκείνη, χάνοντας τον πολυτιμότερο και πιο κομβικό για το παιχνίδι της, ποδοσφαιριστή της, έχει στον πάγκο της έναν άνθρωπο πολυμήχανο και πανούργο. Ο Χιμένεθ είναι ο πλέον κατάλληλος για να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, ψάχνοντας να βρει την ιδανική απάντηση στο μεγάλο ερώτημα που ορθώθηκε για την ομάδα. Είτε αυτή θα αφορά σε πρόσωπο, είτε σε διάταξη. «Μπορεί η ΑΕΚ να συνεχίσει την πορεία πρωταθλητισμού δίχως τον Μάνταλο;». In Manolo we trust!

Έπειτα από τις κατηγορίες του νεαρού ηθοποιού Anthony Rapp πως ο πρωταγωνιστής του House of Cards επιχείρησε να τον εκμεταλλευτεί σε ηλικία 14 ετών, ο Spacey αποκαλύπτει δημόσια τη σεξουαλική του ταυτότητα

