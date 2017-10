Tετραήμερο "φωτιά στη Euroleague με εκατοντάδες ειδικά από το Stoiximan.gr!

Αν για τον Ολυμπιακό η έκφραση διαβολοβδομάδα είναι σχηματική, για τον Παναθηναϊκό Superfoods είναι μάλλον κυριολεκτική αφού αύριο και την Παρασκευή αντιμετωπίζει κατά σειρά την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη Ρωσία και την κάτοχο του τροπαίου Φενέρμπαχτσέ στο ΟΑΚΑ σε μια δυάδα αγώνων επιπέδου… Final Four.

Δυάδα Final Four για τον Παναθηναϊκό Superfoods

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR