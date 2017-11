Μπάουμαν: "H EuroLeague έχει βάλει σε κατάσταση ομηρίας τις εθνικές ομάδες"

Στην ιστοσελίδα της AS παραχώρησε συνέντευξη ο πρόεδρος της FIBA , Πάτρικ Μπάουμαν, μιλώντας για το νέο σύστημα διεξαγωγής των προκριματικών. Δήλωσε πως στόχος είναι να αναπτυχθεί το μπάσκετ σε περισσότερες χώρες, αλλά και να υπάρξουν νέοι φίλαθλοι που θα στηρίξουν τις εθνικές ομάδες. Τόνισε πως η EuroLeague έχει βάλει σε κατάσταση ομηρίας της εθνικέςκαι επεσήμανε πως η ισπανική ομοσπονδία δείχνει την διάθεση να "σκοτώσει" την εθνική της ομάδα.

