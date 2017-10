Η μέρα που γεννήθηκε ο "Μότσαρτ" Ντράζεν Πέτροβιτς

Η οικογένεια διαλύθηκε, η μεγάλη παρέα των «Πλάβι» αναγκάστηκε να υποταχθεί στη μοίρα της και να ακολουθήσει αυτά που διέταζαν οι πολιτικοί (δείτε το ντοκιμαντέρ Once Brother) Η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ έμελλε να περάσει στην ιστορία και η ανεξάρτητη πλέον Κροατία παρουσιάζονταν στο παρκέ για να αποδείξει πως μπορεί και μόνη της, μέχρι που έφτασε στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων απέναντι στη μία και μοναδική Ντριμ Τιμ το 1992.

