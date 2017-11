Η καριέρα του Σχορτσανίτη σε εικόνες

Αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ το καλοκαίρι του 2014 (αγωνιζόμενος στο Ισραήλ για τρεις σεζόν συνολικά), πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, πρωταγωνίστησε με τον Ολυμπιακό στην EuroLeague (Final Four το 2009, στον τελικό το 2010) στην πενταετία που αγωνίστηκε στον Πειραιά, έχοντας μεγάλα σκαμπανεβάσματα στην παρουσία του στο μεγάλο λιμάνι (αγωνιστικά, σωματικά, αλλά και ψυχολογικά), ενώ κατέκτησε το μοναδικό του πρωτάθλημα στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό το 2013. Με την Εθνική κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ του 2006, όντας καταπληκτικός στον περίφημο ημιτελικό κόντρα στις ΗΠΑ, ενώ στο Ευρωμπάσκετ του 2009 πήρε το χάλκινο, όντας ο MVP της "γαλανόλευκης" στον μικρό τελικό κόντρα στην Σλοβενία.

