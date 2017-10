H FIBA καταδικάζει την EuroLeague

6. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στους διεθνείς παίκτες. Παρούσα στο House of Basketball, η Ομοσπονδία της Γαλλίας, υποστηρίζει απόλυτα την αλληλεγγύη που εκφράζει η πιο πάνω ανακοίνωση".

Η FIBA εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο House of Basketball, στην οποία συμμετείχαν 9 Ομοσπονδίες. Ο λόγος για εκείνες από Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λιθουανία, Ρωσία, Σερβία, Ισπανία και Τουρκία. Κύριο θέμα συζήτησης τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο για το 2019.

To νέο στοίχημα με τα F35, οι χρυσές δουλειές με οπλικά συστήματα σε όλον τον πλανήτη και η μεγάλη της δύναμη στη διπλωματία

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR