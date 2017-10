Ο Μαυροειδής στην καλύτερη πεντάδα της αγωνιστικής

To Champions League της FIBA γνωστοποίησε την κορυφαία πεντάδα της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης, με τον Δημήτρη Μαυροειδή να βρίσκεται σε αυτή, ως το κορυφαίο "5άρι" της εβδομάδας.

To νέο στοίχημα με τα F35, οι χρυσές δουλειές με οπλικά συστήματα σε όλον τον πλανήτη και η μεγάλη της δύναμη στη διπλωματία

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR