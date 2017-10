Στον αγώνα των Nets με τους Pacers ( νίκη των δεύτερων με 140-131 ) ο Lin δοκίμασε να κάνει ένα λέι-απ, όταν προσγειώθηκε λίγο άτσαλα στο δεξί του πόδι, πέφτοντας στο παρκέ. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πιάσει το γόνατό του. Και όταν διαπίστωσε ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν άντεξε. Ξέσπασε: "I'm done" φώναξε (σ.σ μετάφραση: "τελείωσα") κοιτάζοντας τους συμπαίκτες και τους προπονητές του, βάζοντας στην συνέχεια τα κλάμματα.

Συγκλόνισε ο Jeremy Lin την στιγμή του τραυματισμού του: "I'm done"

