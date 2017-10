Οι τραυματισμοί που σόκαραν!

Το 1997 κατά τη διάρκεια των play off του NFL ο θρύλος του μπέιζμπολ και του φούτμπολ Μπο Τζάκσον έπαθε σοβαρή ζημιά στη μέση. Πέφτοντας κάτω μετατοπίστηκε το ισχίο του. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης που υποβλήθηκε αργότερα οι γιατροί ανακάλυψαν πως υπέστη άσηπτη νέκρωση. Κάπου εκεί λοιπόν τερματίστηκε η καριέρα του σε υψηλό επίπεδο.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR