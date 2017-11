Ο Curry αναφέρεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο του Trump!

Τι λέει όμως το νομοσχέδιο για τον Curry; Ιδού: "Το Tax Cuts and Jobs Act περιλαμβάνει συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας για να αποτρέψει την φοροαποφυγή και να διασφαλίσει ότι οι φορολογούμενοι όλων των εισοδημάτων υπόκεινται στους ίδιους, δικαιότερους και πιο απλούς φορολογικούς κανόνες. Η νομοθεσία μας θα διασφαλίσει ότι η απαραίτητη φορολογική ελάφρυνση θα πάει στις τοπικές επιχειρήσεις και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει στην διάρκιση ανάμεσα στον μισθό του ΝΒΑ All Star Stephen Curry και τα εισοδήματα της επιχείρησης Steve's Bike Shop".

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR