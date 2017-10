Εμπιντ: "Y'all can't F...ng Guard Me''

Κάποια στιγμή λοιπόν κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου σημείωσε καλάθι και φάουλ, γυρνώντας προς τους παίκτες των Νετς για να τους φωνάξει "Y'all can't F...ng Guard Me'', που σημαίνει "δεν μπορείτε να με μαρκάρετε", αν και ενδιάμεσα είχε χρησιμοποιήσει και μερικά... γαλλικά.

