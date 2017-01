Η πρόβλεψη του Μακρόπουλου για τον Αντετοκούνμπο!

Μάλιστα δεν δίστασε να κάνει από τότε την δική του πρόβλεψη. Στην προσωπική του σελίδα στο Facebook έγραψε πως έχει ήδη κλείσει θέση για το All Star Game ο Αντετοκούνμπο, με μια προφητική ανάρτηση προ τριετίας! Και αυτό θα γίνει πράξη σε λίγες ημέρες καθώς ο Γιάννης θα γράψει ιστορία αφού θα γίνει ο πρώτος Έλληνας παίκτης ο οποίος θα συμμετάσχει στη μεγάλη γιορτή του ΝΒΑ, το All Star Game. Ο Νίκος Μακρόπουλος ήταν παρών στην πρώτη εμφάνιση του Γιάννη, ως βασικός στη πρώτη πεντάδα των Milwaukee Bucks στις 18 Δεκεμβρίου του 2013 κόντρα στους New York Knicks! Ο σπουδαίος καλλιτέχνης βρέθηκε στο πλευρό του "Greek Freak" και μετά το τέλος εκείνου του αγώνα έσπευσε για μια αφιέρωση σε φανέλα του άσου των Bucks. Πλέον κι εκείνος, όπως όλοι οι Έλληνες παρακολουθεί τον Αντετοκούνμπο να σημειώνει τη μία διάκριση μετά την άλλη στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου…