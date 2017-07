Η VTB League στα χνάρια της EuroLeague

Με νέο τρόπο θα αναδεικνύεται ο πρωταθλητής στη VTB League από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, αφού η λίγκα αποφάσισε να διακόψει τα playoffs σε ημιτελικά και τελικά, τα οποία αντικατέστησε με Final Four.

Οι άνθρωποι της Βαλτικής Λίγκας ήθελαν να καταστήσουν πιο ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον το προϊόν τους, ανακοινώνοντας το Σάββατο (15/7) πως από εδώ και στο εξής ο πρωταθλητής δεν θα βγαίνει μέσα από σειρά τελικών αλλά από σύστημα εφάμιλλο με αυτό της EuroLeague. Κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες για εκπλήξεις και ανατροπές σκηνικού, την ίδια ώρα που βέβαια εκμηδενίζει το όποιο πλεονέκτημα είχε η ομάδα που τερμάτιζε στην πρώτη θέση της regular season.

Ο α' γύρος των playoffs θα είναι βέβαια ίδιος, με τις ομάδες της τετράδας να έχουν το πλεονέκτημα έδρας σε best of five σειρές, οι οποίες θα διεξάγονται με σύστημα "1-2-2", κοινώς με το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της ομάδας που έχει το πλεονέκτημα.

Παράλληλα παρουσιάστηκε το νέο λόγκο της VTB League.