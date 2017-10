ΣονΝτρε Τζόουνς: Σκόρερ… τσέπης!

Οταν έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος, στα Τρίκαλα κύκλωσαν το ματς της δεύτερης αγωνιστικής. Προφανώς, δεν πήγαν στο ΟΑΚΑ για να χάσουν, ωστόσο άπαντες γνώριζαν πως το παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν εξαιρετικά δύσκολο (σ.σ. ήττα με 72-91), σε αντίθεση με την αναμέτρηση κόντρα στο Λαύριο, που ναι μεν ήταν επίσης ένα δύσκολο τεστ, ωστόσο ήταν must win game, έστω κι αν ακόμα βρισκόμαστε στις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan.gr Basket League.

