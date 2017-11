Πιθανότατα με Κράβιτς απέναντι στον Παναθηναϊκό

Εξάλλου, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Πανιωνίου Βίκος Cola με κόσμο στις εξέδρες δεν αποκλείεται να είναι sold out. Αυτή είναι η ένδειξη που έχουν μέχρι τώρα οι άνθρωποι της ομάδας, βάσει του ρυθμού με τον οποίο συνεχίζεται η προπώληση των εισιτηρίων.

Ο Ντέγιαν Κράβιτς φτάνει στην Αθήνα την Παρασκευή (10/11), με τους ανθρώπους του Πανιωνίου να αισιοδοξούν πως το δελτίο του θα εκδοθεί άμεσα, για να είναι διαθέσιμος εν όψει Παναθηναϊκού Superfoods (12/11, 17:00). Πρόσω ολοταχώς για sold out στο "Αρτάκης".

