Ντεμπούτο... με κόσμο στο "Αρτάκης"

Ο ενθουσιασμός για την επιστροφή του κόσμου στο "Αρτάκης" είναι μεγάλος, με τους "κυανέρυθρους" να παρουσιάζουν ένα εντυπωσιακό promo video για να "ζεστάνουν" ακόμη περισσότερο τον κόσμο τους. Στόχος άλλωστε είναι το sold out στην αναμέτρηση με το "τριφύλλι", εκεί όπου η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα αγωνιστικής προόδου και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο στο παρκέ.

