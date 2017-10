Σίγκλετον: "Απόλυτο όνειρό μου το έβδομο αστέρι με τον Παναθηναϊκό"

Για το τι συνέβη το καλοκαίρι με το συμβόλαιό του: "Στο συμβόλαιό μου είχα μόνο NBA out μέχρι τις 20/7. Υπήρξε ενδιαφέρον από ομάδες του ΝΒΑ, αλλά, οι προτάσεις δεν ήταν αυτές που ήθελα. Κάποιες ομάδες από την Ευρώπη ήρθαν με προτάσεις για μένα, για να με αγοράσουν. Αλλά, όλα ήταν θέμα του προέδρου. Έπρεπε να μιλήσουν σε εκείνον, δεν υπήρχε η έγκρισή του τελικά. Στο τέλος έμεινα εκεί που με ήθελαν, στον Παναθηναϊκό".

