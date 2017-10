Ρίβερς: "Θέλουμε να στείλουμε... μήνυμα στο ΣΕΦ"

Περίπου ένα χρόνο πριν, τέτοιες μέρες, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον Παναθηναϊκό Superfoods. Από την πλευρά του, το "τριφύλλι" κυριάρχησε στους δύο αγώνες που δεν είχαν "αύριο" (βλ. ημιτελικός του Κυπέλλου και πέμπτος τελικός). Δείγμα ότι οι "πράσινοι" νιώθουν πιο άνετα σε "do or die" παιχνίδια απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο; "Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Απλά, δεν σκέφτομαι το μετά. Το ΣΕΦ είναι ένα πολύ δύσκολο γήπεδο, αρκετά αφιλόξενο από κάθε άποψη. Το βιώσαμε πέρσι καλά αυτό, οπότε δεν μπορεί να επικρατήσει η λογική ότι θα περάσουμε εύκολα", εξήγησε για να προσθέσει αναφερόμενος στις στιγμές που έζησε στον πέμπτο τελικό, τον Ιούνιο: "Δεν φοβήθηκα καθόλου. Φυσικά εκείνη την στιγμή το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να προστατεύσεις τον εαυτό σου από αυτά που γίνονται. Εμένα με εξιτάρουν τέτοιες συνθήκες. Είναι καταστάσεις που διαβάζεις γενικά ή τις βλέπεις στο Youtube, οπότε είσαι κάπως προετοιμασμένος. Εγώ δεν είχα κάποιο πρόβλημα με αυτό, μπήκα στο γήπεδο, όντας ακόμη πιο έτοιμος για να κερδίσω. Κι αυτό έκανα".

