Πασκουάλ: "Ξεχνάμε τη Μόσχα, εμπιστοσύνη στους παίκτες"

«Γενικά, στο μπάσκετ δεν είναι εύκολο να “χτίσεις” μία ομάδα. Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και θέλω ξανά να πω ευχαριστώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την οικογένειά του για την προσπάθεια που έχει γίνει. Τώρα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και κάθε διοργάνωση», ανέφερε αρχικό ο Τσάβι Πασκουάλ ενώ για την ποιότητα των ομάδων στη Euroleague και τους στόχους των “πράσινων”, υποστήριξε: «Όταν βλέπεις τα ρόστερ όλων των ομάδων, καταλαβαίνεις ότι όλες έχουν τον ίδιο στόχο. Θέλουν να φτάσουν στο Final Four και να κατακτήσουν τον τίτλο. Και πράγματι όλες οι ομάδες έχουν τέτοιο potential. Ωστόσο, εμείς πρέπει να έχουμε όλη την προσοχή μας στους εαυτούς μας. Να δουλέψουμε μαζί και κάθε μέρα να είμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη. Στο τέλος, θα δούμε τι θα έχουμε καταφέρει. Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου και στη δουλειά μου».

