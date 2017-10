Ο Ρίβερς "χτύπησε" από την αγαπημένη του θέση

Ο τρόπος με τον οποίο εκτέλεσε δις σε μερικά δευτερόλεπτα ο 30χρονος φόργουορντ ήταν διαφορετικός: αρχικά μετά από ντρίμπλα (κι ενώ "διάβασε" πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έμεινε πίσω στο σκριν) και εν συνεχεία μετά από σκριν, αφού οι Χόλις Τόμσον και Τζαμέλ ΜακΛιν δεν είχαν σωστή επικοινωνία στο σκριν στο οποίο ενεπλάκησαν. Το αποτέλεσμα ήταν ίδιο, όπως επίσης κι η θέση από την οποία έγιναν τα δύο σουτ. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Όπως δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως ο Τσάβι Πασκουάλ έδωσε εντολή για την εκτέλεση του ίδιου play σε δύο σερί "πράσινες" επιθέσεις.

Ρίβερς vs Μιλουτίνοφ

Ρίβερς vs ΜακΛιν

Η εμπιστοσύνη στην εκτελεστική ικανότητα του αριστερόχειρα παίκτη είναι μεγάλη και αποτυπώνεται από την παρουσία του στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μέσα σε περίπου ένα ημερολογιακό έτος, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί έντεκα (11) φορές με το "τριφύλλι" να μετράει πλέον μία νίκη περισσότερη, από το βράδυ της Κυριακής (8/10).

Όσο για την δράση του Κέι Σι Ρίβερς πίσω από την γραμμή των 6μ75; Με 28/55 τρίποντα (50.9%) δεν δείχνει μόνο ικανότητα, αλλά -πολύ περισσότερο- συνέπεια σε αυτό που κάνει. Αυτό είναι κάτι αδιαμφισβήτητο τον τελευταίο χρόνο, αλλά δεν είναι το μοναδικό ενδιαφέρον στοιχείο της παρουσίας του στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.

Κι αυτό γιατί από την καταγραφή του σημείου απ όπου σημείωσε προκύπτει κάτι εξίσου σημαντικό: το 76.4% των σουτ που παίρνει είναι από τις 45 μοίρες, με το υπόλοιπο 23.6% να αφορά στην κορυφή και τις γωνίες. Το συγκεκριμένο ποσοστό καταδεικνύει τη στόχευση που έχει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού Superfoods για τον τρόπο εκμετάλλευσης του πολύ καλού περιφερειακού σουτ του 30χρονου φόργουορντ. Όσο για τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί; Είτε off the dribble είτε off the screen, δύο παραδείγματα που είδαμε στο "κλείσιμο" του χθεσινού ντέρμπι.

Οι κατηγορίες των σουτέρ διαφέρουν, όπως επίσης τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχουν οι σουτέρ θέσης (spot shooter) που κατά βάση περιμένουν τη δημιουργία των συμπαικτών τους και την ανισορροπία της αντίπαλης άμυνας, υπάρχουν αυτοί που λειτουργούν καλύτερα μετά από διαδοχικά σκριν (off the screen shooter) και εκείνοι -ελάχιστοι- που είναι πιο συνεπείς σε σουτ μετά από ντρίμπλα (off the dribble).

Ο Κέι Σι Ρίβερς είναι ένα μείγμα των δύο τελευταίων, όπως αποτυπώνεται από τη θέση που σουτάρει περισσότερο. Βλέπετε, οι spot shooters εκτελούν κατά βάση από τις γωνίες, ενώ στις άλλες δύο κατηγορίες υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στο σημείο εκτέλεσης. Παρεμπιπτόντως, η κορυφή είναι η πιο ιδιαίτερη θέση, δεδομένου ότι από εκεί γίνονται σχεδόν αποκλειστικά σουτ μετά από ντρίμπλα (σ.σ.: είναι σπάνιες οι περιπτώσεις των κάθετων σκριν και της άμεσης εκτέλεσης από εκείνο το σημείο).

Τα τρίποντα του 30χρονου φόργουορντ απέναντι στον Ολυμπιακό χωρίζονται λοιπόν ως εξής:

Γωνίες: 0/3 (0%)

45ο: 23/42 (54.8%)

Κορυφή: 5/10 (50%)