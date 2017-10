Λεκαβίτσιους αντί Γκάμπριελ στην Ελλάδα

Εξάλλου, απών από το παιχνίδι που ακολουθεί με τον ΓΣΛ (22/10, 17:00) θα είναι ο Κέι Σι Ρίβερς, λόγω ειδικής άδειας που του δόθηκε. Ο 30χρονος φόργουορντ θα μεταβεί εσπευσμένα στις ΗΠΑ για να παρευρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του, που έφυγε από τη ζωή. Αναμένεται πάντως να επιστρέψει στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες και να είναι ετοιμοπόλεμος για τις back to back αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού Superfoods στην EuroLeague με ΤΣΣΚΑ Μόσχας (25/10, εκτός) και Φενέρμπαχτσε (27/10, εντός).

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR