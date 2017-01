Κέι Σι Ρίβερς: Ο άνθρωπος των ντέρμπι

Πριν από δέκα ημέρες, ο 30χρονος φόργουορντ έδειξε πως... το έχει απέναντι στους "ερυθρόλευκους". Σημείωσε 23 πόντους (με 5/9 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 4/4 βολές) σε 29'18'', αλλά δεν κατάφερε να χαρίσει τη νίκη στο "τριφύλλι". Το βράδυ της Δευτέρας (16/1) επέστρεψε με έναν στόχο: να μην αφήσει τον "αιώνιο" αντίπαλο να του στερήσει τη διπλή χαρά, αφενός της καλής εμφάνισης κι αφετέρου του "διπλού".

Σημείωσε λοιπόν 27 πόντους με 11/15 σουτ και 3/4 βολές, για να σημειώσει κάτι... ιστορικό. Ξεπέρασε τον Κένεντι Ουίνστον, για να γίνει ο δεύτερος πιο παραγωγικός "πράσινος" που έχει αγωνιστεί ποτέ στο ΣΕΦ.

Επί της ουσίας επιβεβαίωσε αυτό που ήξεραν όλοι: ότι δηλαδή πρόκειται για έναν παίκτη που έχει την τάση να δηλώνει εμφατικά "παρών" στα "μεγάλα παιχνίδια". Γι αυτό αγωνίστηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, γι αυτό η "Βασίλισσα" τον κάλεσε να επιστρέψει άρον άρον κοντά της πριν από ένα χρόνο, κι ενώ αυτός έκανε σπουδαίες εμφανίσεις με την Μπάγερν Μονάχου, την ώρα που η ίδια πήγαινε από το κακό στο χειρότερο.

Αυτά που έχει κάνει λοιπόν ο Κέι Σι Ρίβερς το τελευταίο δεκαήμερο είναι λογικό να προκαλέσουν αισθήματα χαράς σε όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Ακόμη κι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φρόντισε να δηλώσει μέσω Instagram πως θέλει να δει τον παίκτη στην Αθήνα για πολλά χρόνια ακόμα.

Τι έχει κάνει λοιπόν σε αυτό το διάστημα; Έχει σημειώσει 77 πόντους με 18/26 δίποντα (69.2%), 10/17 τρίποντα (58.8%) και 7/8 βολές (87.5%). He is in the zone, που λένε και στα μέρη του.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΤΖΕΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Για αρχή πάντως, να σας πούμε ότι συζήτηση περί ανανέωσης δεν έχει γίνει ακόμη. Ο ατζέντης του 30χρονου φόργουορντ βρέθηκε στην Αθήνα πριν ένα μήνα (σ.σ.: την εβδομάδα των back to back αναμετρήσεων στην EuroLeague με Αρμάνι Μιλάνο και Μπασκόνια), αλλά δεν συζήτησε κάτι με τους ανθρώπους των "πρασίνων" για τον πελάτη του. Ούτως ή άλλως δεσμεύεται με συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, οπότε δεν τίθεται -επί του παρόντος- θέμα για ανανέωση της συνεργασίας.

Είναι πολύ σημαντικό βέβαια να επισημάνουμε πως ο παίκτης περνάει καλά στην Αθήνα, του αρέσει η ζωή στη χώρα μας, κυρίως γιατί του επιτρέπει να έχει το κεφάλι του ήσυχο -σε ό,τι αφορά την οικογένειά του. Αυτό το τελευταίο (η οικογένεια) ήταν ένας από τους λόγους άλλωστε που τον έφεραν στα μέρη μας το περασμένο καλοκαίρι. Ένας ήσυχος εκτός γηπέδων άνθρωπος, που έχει φάει την Ευρώπη με το "κουτάλι", έχει βάλει άλλες προτεραιότητες πλέον στη ζωή του. Κι η οικογένειά του είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Το διάστημα της υπογραφής του συμβολαίου του με το "τριφύλλι" άλλωστε περίμενε την άφιξη του τέταρτου μέλους της οικογενείας. Μέσα σε μερικές εβδομάδες, κοινώς, "δέθηκε" με τον Παναθηναϊκό Superfoods για ένα χρόνο (έναντι περίπου 700.000 ευρώ) και είδε την οικογένειά του να μεγαλώνει.

ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ

Στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λοιπόν, έχει καταφέρει να βάλει την υπογραφή του. Τρεις εξαιρετικές εμφανίσεις (επί των ημερών του Τσάβι Πασκουάλ), που πιστοποίησαν το ηγετικό του χαρακτήρα του. Είναι ο πρώτος σκόρερ των "πρασίνων" με 21.3 πόντους απέναντι στους "ερυθρόλευκους" από τη στιγμή που ο 44χρονος τεχνικός ανέλαβε τις τύχες του "τριφυλλιού". Παράλληλα, δείχνει πως δεν... λογαριάζει δύσκολες έδρες και κρίσιμες στιγμές.

Για παράδειγμα, στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, ήταν ο παίκτης που με back to back τρίποντα μετέτρεψε το -4 (67-71 στο 35'18'') σε +2 (73-71 στο 36'37''). Δεν έφτανε όμως. Τελείωσε το παιχνίδι με 14 πόντους (με 1/4 δίποντα και 4/5 τρίποντα) σε 32'27''.

Η αποτύπωση των πεπραγμένων του στο ΟΑΚΑ

Προ δεκαημέρου στο ΣΕΦ ήταν ασταμάτητος στο β' και το γ' δεκάλεπτο, αλλά πάλι κάτι έλειπε από τον Παναθηναϊκό. Τη Δευτέρα (16/1) όμως, οι υπόλοιπες λεπτομέρειες ήταν "πράσινες", κι εκείνος ως συνήθως "παρών". Είχε 23 πόντους (με 5/9 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 4/4 βολές) σε 29'18''.

Τι έκανε στο ΣΕΦ για την EuroLeague

Το ότι σημείωσε 27 πόντους με 11/15 σουτ και 3/4 βολές είναι η μεγάλη εικόνα. Μέσα σε αυτή όμως υπάρχουν πολλές μικρότερες. Το γεγονός για παράδειγμα πως σημείωσε 10 πόντους στο α' μέρος (με 5/7 δίποντα, 0/2 τρίποντα) και 17 στο β' μέρος (με 4/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές) εξηγεί, εν μέρει, γιατί λειτούργησε αποφασιστικά στη νίκη της ομάδας του. Θέλετε να το κάνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένο; Ο Κέι Σι Ρίβερς είχε λοιπόν:

τρίποντο για το 28-31 στο 20'46''

δίποντο για το 41-44 στο 27'42''

τρίποντο για το 41-47 στο 28'22''

τρίποντο για το 46-55 στο 30'57''

δίποντο για το 58-68 στο 36'52''

δίποντο για το 58-70 στο 37'26''

δύο βολές για το 67-76 στο 39'36''

μία βολή για το 67-77 στο 39'48''

Κι ενώ είχε μεσολαβήσει η ένταση με τον Κώστα Παπανικολάου στο φινάλε του α' μέρους, που θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να χαλάσει το μυαλό του.

Το πεδίο δράσης του στον ημιτελικό

Παρατηρείτε κάτι στο shooting chart του από τους τρεις αγώνες; Για να μην ψάχνετε, θα σας πούμε ότι στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος άλλαξε άρδην το σημείο από το οποίο κλήθηκε να εκτελέσει. Ο Τσάβι Πασκουάλ αποφάσισε να του δώσει την μπάλα, κι όχι να τον στείλει στην περιφέρεια για να σκοράρει για τρεις. Με τον Αλεσάντρο Τζεντίλε να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δύναμή του κοντά στο καλάθι, ο... κλήρος έπεσε στον Κέι Σι Ρίβερς.

Αυτός κλήθηκε να εκδηλώσει τις "πράσινες" επιθέσεις με πλάτη στο καλάθι. Πότε απέναντι στον Βασίλη Σπανούλη, πότε κόντρα στον Έρικ Γκριν. Κι όταν χρειάστηκε έβαλε τα περιφερειακά σουτ για να εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο το πεδίο δράσης του και να "ανοίξει" την άμυνα του Ολυμπιακού.

ΤΟ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ

Κάπως έτσι ήρθε η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό Superfoods σε βάρος του "αιωνίου" αντιπάλου. Μια νίκη που, πέραν της δυνατότητας για τη διεκδίκηση του Κυπέλλου Ελλάδος, "γεμίζει" ψυχολογικά τον Τσάβι Πασκουάλ και τους παίκτες του. Ταυτόχρονα όμως θα κάνει ακόμη πιο επίκαιρη τη συζήτηση σχετικά με τη χρησιμότητα της μεταγραφής του 30χρονου φόργουορντ το περασμένο καλοκαίρι.

Να είναι καλά ο Πάμπλο Λάσο που είχε... γεμίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης με ξένους παίκτες κι έπρεπε να "ξεφορτωθεί" έναν. Ο κλήρος έπεσε στον Κέι Σι Ρίβερς κι από εκεί προέκυψε η μετακίνηση στον Παναθηναϊκό. Μία ομάδα στην οποία βλέπει τον εαυτό του για αρκετά χρόνια ακόμη, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις (βλ. οικονομικό κομμάτι). Το εξήγησε κι ο ίδιος άλλωστε λίγη ώρα μετά το τέλος του χθεσινού (16/1) ημιτελικού στο ΣΕΦ πως "νιώθω ωραία εδώ και περνάω καλά. Ελπίζω να μείνω εδώ για αρκετό καιρό ακόμα".

Οπότε ποιος ο λόγος για... μετακινήσεις;