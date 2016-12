Ένιωσε σαν... μονομάχος ο Τζέιμς

Λίγες ώρες αργότερα, ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό μία φωτογραφία από την αναμέτρηση η οποία του θύμισε κάτι. Τι ήταν αυτό; Ο Ράσελ Κρόου στον "Μονομάχο".

Μάλιστα, έβαλε ως λεζάντα την ατάκα του ηθοποιού από την ταινία που έλεγε "Are you not entertained" (σ.σ. Δεν διασκεδάζετε).

Fell like Russell Crowe..... "Are you not entertained" A photo posted by Michael James (@mrnatural_05) on Dec 23, 2016 at 4:54pm PST

Θυμηθείτε εκείνο το στιγμιότυπο από την ταινία. (Προσοχή σκληρές εικόνες)