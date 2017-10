Tα λόγια να γίνουν πράξεις

Ο Ολυμπιακός φέτος παρουσιάζεται με ένα διαφορετικό δίδυμο σέντερ σε σύγκριση με εκείνα που είχε από την σεζόν 2011/12 και μετά. Πλέον, στο ρόστερ δεν υπάρχουν undersized σέντερ τύπου Χάινς, Ντόρσεϊ, Ντάνστον, Χάντερ, Γιανγκ, Μπιρτς. Ο Τζαμέλ Μακλίν δεν είναι τέτοιου στυλ παίκτης. Υστερεί από όλους τους προκατόχους του σε άμυνα και ριμπάουντ, υπερτερεί στο να βάζει την μπάλα στο καλάθι καθώς έχει ξεκάθαρα μεγαλύτερη έφεση στο σκορ (λειτουργικός στο πικ-εν-ρολ, ικανός στο "ένας με έναν"), αλλά παράλληλα δεν έχει την ίδια σκληράδα και αθλητικότητα με τους προαναφερόμενους. Είναι ένας ψηλός που παίζει περισσότερο στο έδαφος και λιγότερο στον αέρα (above the rim). Έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, να δούμε το πόσο καλό ή κακό θα κάνει αυτή η αλλαγή πλεύσης στην συγκεκριμένη θέση. Είναι ένα από τα στοιχήματα για φέτος. Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ δείχνει πως είναι έτοιμος να κάνει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, αξιοποιώντας τα ταλέντα του και το κορμί του, δείχνοντας βελτιωμένος σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού του, αλλά ακόμη δείχνει να δυσκολεύεται απέναντι σε γρήγορα γκαρντ και αθλητικούς ψηλούς. Γενικότερα, δεν υπάρχει ο παίκτης-φόβητρο στο "5" στην άμυνα.

