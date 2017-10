"Ολυμπιακός, η κορυφαία ομάδα της δεκαετίας"

Στη ρακέτα, ο Μιλουτίνοφ δεν σταματά να εξελίσσεται, ο Πρίντεζης και οι υποσχόμενοι Αγραβάνης και Παπαπέτρου, που δεν είναι πλέον παιδιά και πρέπει να κάνουν ένα βήμα προς τα εμπρός, ο ΜακΛίν και οι "Ισπανοί" Τίλι και Μπόγρης ολοκληρώνουν το inside game. Πέρα από τα ονόματα, το κλειδί του Ολυμπιακού είναι πάντα ο τρόπος που αμύνεται. Αν ο Σπανούλης ταιριάξει με τους Στρέλνιεκς - Ρόμπερτ, τότε το Final Four θα είναι και πάλι ο στόχος τους".

Αναλυτικά το κείμενο της AS αναφέρει τα εξής:

Με άκρως κολακευτικά λόγια παρουσίασε η έγκυρη ισπανική AS το προφίλ του Ολυμπιακού, μία μέρα πριν οι Πειραιώτες ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στη EuroLeague της περιόδου 2017/18. Ο δημοσιογράφος Ρικάρντο Γκονθάλεθ αποκάλεσε τους ερυθρόλευκους "κορυφαία ομάδα των τελευταίων χρόνων" και εκτίμησε πως κλειδί για την έκβαση της σεζόν θα είναι για την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου η χημεία ανάμεσα στους Σπανούλη - Στρέλνιεκς - Ρόμπερτς.

Είναι ο Ολυμπιακός η πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκή ομάδα των τελευταίων χρόνων; Σύμφωνα με την AS, είναι από τη στιγμή που έχει παίξει σε πέντε από τους οκτώ τελευταίους τελικούς της EuroLeague.

