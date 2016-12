Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γουότερς

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση για τους εξής τρεις λόγος: α) ο Ντομινίκ Γουότερς, πρόκειται για παίκτη που γνωρίζει αρκετά καλά την ελληνική πραγματικότητα, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κολοσσό και Άρη β) είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στα "θέλω" του Γιάννη Σφαιρόπουλου, έχοντας έφεση στην δημιουργία, στο διάβασμα του παιχνιδιού, είναι λειτουργικός στο πικ-εν-ρολ, διαθέτει αξιόπιστο σουτ από την περιφέρεια (και μετά από ντρίμπλα), ενώ είναι και ένας γκαρντ που πιέζει στην άμυνα γ) διαθέτει εξαιρετική νοοτροπία, με τον Ματ Λοτζέσκι (γνωρίζονται από τα Κολεγιακά τους χρόνια) και τους ανθρώπους του Άρη, να έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα του παίκτη.

Ο Ντομινίκ Γουότερς (1.85 ύψος), ο οποίος υστερεί σε σωματοδομή με τον Ντάνιελ Χάκετ (1.99 ύψος), την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Άρη, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα (12.3 πόντους (54.1% δίποντα, 40% τρίποντα, 86.8% βολές, 4 ασίστ, 1.5 ριμπάουντ ανά αγώνα), όσο και στο EuroCup (10.9 πόντους (44.1% δίποντα, 48.8% τρίποντα, 83.3% βολές, 4.5 ασίστ, 1.6 ριμπάουντ ανά αγώνα). Μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην ιταλική Καντού, έχοντας μέσο όρο 14.6 πόντους (45.4% δίποντα, 40% τρίποντα, 89.5% βολές), 7.6 ριμπάουντ, 2.6 ριμπάουντ και 1.1 κλέψιμο ανά παιχνίδι.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

"H ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Dominic Wayne Waters.

To who is who του Dominic Wayne Waters

Hμ. Γεν.: 28/09/1986

Τοπ. Γεν.: Oregon (USA)

Ύψος: 1.85

Πρ. Ομάδες: Portland Showtime (2010), VOO Verviers-Pepinster (2010-2011), Liege Basket (2011-2012), Union Olympija (2012), Hapoel Holon (2012-2013), Basquet Manresa (2013-2014), Oliver Baskets (2014), Grand Rapids Drive (2014), Κολοσσός Ρόδου (2014-2015), Άρης (2015-2016), Pallacanestro Cantu (2016).

Τα στατιστικά του στο ιταλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Καντού

Αγ. Π. 2π. 3π. Βολ. Ρ. Ασ. Κλ. Κοψ.

9 131 (14.6) 39/86 (45.4%) 12/30 (40%) 17/19 (89.5%) 23 (2.6) 68 (7.6) 10 (1.1) 5 (0.6)"

Δείτε τον παίκτη σε βίντεο εν δράσει: