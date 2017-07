Με τη βούλα "ερυθρόλευκος" ο Ρόμπερτς

Ο 31χρονος γκαρντ μπορεί να παίξει και στις δύο περιφερειακές θέσεις και διακρίνεται για την ικανότητά του τόσο στο σκοράρισμα, όσο και στη δημιουργία. Ο πρώην γκαρντ των Σάρλοτ Χόρνετς διαθέτει παράλληλα και εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, μιας και πριν πάει στο ΝΒΑ είχε αγωνιστεί σε Ισραήλ (Χάποελ Γκαγκίλ Γκιλμπόα) και Γερμανία (Μπάμπεργκ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

"Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Μπράιαν Ρόμπερτς.

Ο Αμερικανός πλέι μέικερ θα φοράει τη φανέλα του Θρύλου τα επόμενα δύο χρόνια.

Το who is who του Μπράιαν Ρόμπερτς

Hμ. Γεν.: 03/12/1985

Τοπ. Γεν.: Τολέδο, Οχάιο (ΗΠΑ)

Ύψος: 1.88

Πρ. Ομάδες: Hapoel Galil Gilboa (2008-2009), Brose Baskets (2009-2012), New Orleans Hornets/Pelicans (2012-2014), Charlotte Hornets (2014-2016), Portland Trail Blazers (2016), Charlotte Hornets (2016).

Διακρίσεις

- Πρωταθλητής Γερμανίας (2010, 2011, 2012) με τη Μπάμπεργκ.

- Κυπελλούχος Γερμανίας (2010, 2011, 2012) με τη Μπάμπεργκ".

