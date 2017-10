Επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2020 στον Μιλουτίνοβ!

Το νέο συμβόλαιο - το οποίο προβλέπει αυξημένες αποδοχές - σαφώς και αποτελεί μία ανταμοιβή για τον Σέρβο, ο οποίος την περασμένη σεζόν έκανε άλματα στην εξέλιξή του, με αποτέλεσμα να λογίζεται πλέον ως ο βασικός σέντερ της ομάδας. Παράλληλα, με αυτό τον τρόπο ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει ότι ακόμα και αν τελικά ο Μιλουτίνοβ αποφασίσει να πάει στο ΝΒΑ το καλοκαίρι του 2018 για χάρη των Σαν Αντονιο Σπερς (που έχουν τα δικαιώματά του) θα βάλει λεφτά στα ταμεία του, αφού διατήρησε το NBA out που υπήρχε στο συμβόλαιό του.

