Το... μαύρο κουτί της ήττας της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αφήνει δύο παίκτες να την κερδίζουν. Ακόμα ωστόσο η άμυνά της δεν βρίσκεται στο σημείο που πρέπει, έστω και αν υπήρξαν στιγμές που ήταν πραγματικά καλή. Όταν όμως κυνηγάς από την αρχή του αγώνα και ο αντίπαλος έχει την ψυχολογία με το μέρος του, αρκούν ένα-δύο σουτ για να σου “κόψουν τα πόδια”. Είναι δεδομένο ότι η “Ένωση” θα εμφανιστεί βελτιωμένη σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού στην συνέχεια. Θα μάθει να αμύνεται καλύτερα σε καταστάσεις Pick and Pop, θα παίξει καλύτερα την άμυνα με αλλαγές, δεν θα υπάρχει ασυνεννοησία στα σκριν μακριά από τη μπάλα. Απλώς κόντρα στην Εστουδιάντες φάνηκε αυτή η ανετοιμότητα.

