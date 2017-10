Νομίζω ότι φέτος έχουμε την υποχρέωση να πάμε καλύτερα στην Ευρώπη και γιατί όχι στο Final Four. Στο ελληνικό πρωτάθλημα θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πέρυσι το βήμα παραπάνω στο πρωτάθλημα ήταν η νίκη επί του Παναθηναϊκού στα plaoffs και το γεγονός ότι κερδίσαμε με 3-0 στον Άρη στον μικρό τελικό. Δεν πρέπει όμως να σταματάμε εκεί, αλλά να κοιτάμε πάντα ψηλότερους στόχους.

Ποιοι είναι όμως οι στόχοι της ΑΕΚ φέτος; “Όπως λέμε πάντα, ο στόχος είναι το βήμα παραπάνω. Θεωρώ ότι κάθε χρόνο κάνουμε αυτό το βήμα παραπάνω. Φέτος αυτό το βήμα θα είναι να πάμε σε έναν τελικό στο Κύπελλο Ελλάδος ή στο Final Four του Basketball Champions League. Θεωρώ ότι είναι εφικτό αυτό. Πιστεύω ότι πέρυσι κάναμε καλή δουλειά στο Champions League, αλλά σταθήκαμε άτυχοι, επειδή στην φάση των 16, πέσαμε πάνω στη Μονακό, η οποία εκείνη την χρονική περίοδο ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης κι ενώ παλέψαμε πολύ, δεν τα καταφέραμε στο τέλος.

Σάκοτα: "Εφικτός στόχος το Final Four στο Champions League"

