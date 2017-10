Ντελρόι Τζέιμς: "Το ταβάνι μας θα το καθορίσουμε εμείς"

Η φράση “να παλέψει” δεν έρχεται τυχαία. Αν κάποιος περάσει χρόνο με τον Τζέιμς καταλαβαίνει ότι αυτή η φράση είναι μέσα στο αίμα του. Και πιο ξεκάθαρη απόδειξη για αυτό είναι το γεγονός ότι χρησιμοποίησε (πάρα) πολλές φορές την λέξη “fight” όταν μίλησε για το τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνει η φετινή ΑΕΚ. “We have to fight, fight, fight” επανέλαβε δύο-τρεις φορές (Μετάφραση: Πρέπει να παλεύουμε, να παλεύουμε, να παλεύουμε). Και είναι ξεκάθαρο ότι δεν το είπε απλώς για να γίνει αρεστός.

“Να περιμένετε να παλεύουμε κάθε παιχνίδι”

Ο Ντελρόι Τζέιμς ήρθε στην ΑΕΚ για να της προσφέρει κάτι που γενικά της έλειψε πέρυσι: Σκληράδα. Και από τις πρώτες κουβέντες του γίνεται σαφές ότι αυτό θέλει να προσφέρει όταν μιλάει για το τι πρέπει να περιμένουμε φέτος από την “Ένωση”: “Απλώς να περιμένετε να παλεύουμε. Όλοι θα παλεύουμε. Αν το κάνουμε αυτό, δεν διαφωνούμε μεταξύ μας και είμαστε δεμένοι, τότε όλα θα πάνε καλά. Από αυτό ξεκινούν όλα. Από το να είμαστε ενωμένοι και να παίζουμε πάντα σαν ομάδα”.

Σε ερώτηση, δε, για το αν πρέπει να περιμένουμε και μπασκετικό “ξύλο”, ο Τζέιμς δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά: “Πρέπει να παίζουμε σκληρά. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ σκληρό και κάποιες φορές πρέπει να παίξεις δυνατά, σκληρά και λίγο “βρώμικα”, αλλά με την καλή έννοια. Πρέπει να είσαι διατεθειμένος να βοηθήσεις τον συμπαίκτη σου μέσα στον αγώνα. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι είμαστε μία αθλητική ομάδα, από εμένα και τον Σι, μέχρι τον Μπάρλοου και τον Ελόνου. Θα παίζουμε σκληρά, θα είμαστε αθλητικοί και θα προσπαθούμε να τρέξουμε”.

Και από τον ίδιο τι να περιμένουμε δεδομένου ότι έρχεται με την φήμη του παίκτη-ομάδας που παίζει καλή άμυνα; “Ειλικρινά, όποτε πηγαίνεις σε μία ομάδα, το παιχνίδι σου αλλάζει και προσαρμόζεται στις ανάγκες της ομάδας σου. Αν η ομάδα που ζητήσει να παίξω σμολ φόργουορντ, πάουερ φόργουορντ ή σέντερ, αν θέλει απλώς να παίξω άμυνα και να “κατεβάζω” ριμπάουντ, τότε αυτό θα κάνω. Αν έχουμε μις ματς στην επίθεση θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ.

Θα παίξω απλώς το παιχνίδι μου και θα δώσω ό,τι έχω. Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από την άμυνα στην περίπτωσή μου. Αν βρεθώ σε κακή μέρα στην επίθεση, μπορώ πάντα να παίξω άμυνα ή να κατεβάσω ριμπάουντ. Εγώ θέλω να βγάζω ενέργεια στο παρκέ για χάρη της ομάδας και των φιλάθλων, προκειμένου να τους βάλω στο παιχνίδι. Νομίζω ότι αν είσαι διατεθειμένος να θυσιάσεις πράγματα για την ομάδα, τότε θα έχεις καλή σεζόν για την ομάδα”.

“Τους στόχους μας θα τους καθορίσει η δουλειάς μας”

Ο πρώην παίκτης της Μπαλικεσίρ έχει ενημερωθεί για την ιστορία της ΑΕΚ, αλλά και τον στόχο να μπει η “Ένωση” σφήνα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δεν φοβάται την πρόκληση, αλλά δεν θέλει να πει μεγάλα λόγια: “Λογικό είναι να θέλει ο κόσμος να μπούμε ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Όλα όμως γίνονται βήμα-βήμα. Πρέπει πρώτα να γίνουμε ΟΜΑΔΑ. Να είμαστε ενωμένοι. Είτε κερδίζουμε, είτε χάνουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι προσπαθήσαμε. Πρέπει να παλεύεις, να παλεύεις και να παλεύεις . Ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό πρέπει να κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Οι φίλαθλοι θέλουν να κερδίζουμε, αλλά το ίδιο θέλουμε και εμείς. Για αυτό είμαστε εδώ και είμαστε μαζί σε αυτό”.

Δεδομένου λοιπόν οτι όλα εξαρτώνται από την νοοτροπία της ομάδας, ο Τζέιμς δεν θέλησε να μιλήσει για τους στόχους της ΑΕΚ και κατά πόσο είναι ρεαλιστικός ο στόχος της πρόκρισης στο Final Four του Basketball Champions League: “Είναι ρεαλιστικό να μιλάμε για το Final Four, αλλά δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό να μιλάμε από τώρα για το Final Four, επειδή καλά-καλά δεν έχουμε παίξει κάποιο παιχνίδι. Δεν έχουμε δει τον ανταγωνισμό μας. Δεν γίνεται να πας κατευθείαν στο Final Four. Πρέπει πρώτα να προκριθούμε στην φάση των “16”, μετά στα προημιτελικά και μετά θα μιλήσουμε για το Final Four. Δεν γίνεται να πούμε από τώρα για αυτό. Είναι δύσκολο.Τους στόχους μας θα τους καθορίσει η δουλειάς μας”.

Παρά το γεγονός ότι δεν θέλει να μιλήσει ξεκάθαρα για τους στόχους της ομάδας, πάντως, ο Τζέιμς ξεκαθάρισε ότι δεν θα βάλει και ταβάνι στην ομάδα “Δεν θα το ήθελα να βάλω ταβάνι σε εμάς, όχι. Το ταβάνι ψηλώνει κάθε μέρα, σε κάθε προπόνηση. Έχουμε πολύ ταλέντο, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί, γιατί καμία φορά μία μικρή λεπτομέρεια μπορεί να τα διαλύσει όλα.

Εμείς πρέπει απλώς να δουλεύουμε, να δουλεύουμε και να δουλεύουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Σίγουρα έχουμε πολύ ταλέντο στην ομάδα. Το ταβάνι μας θα μπει τόσο ψηλά όσο θέλουμε εμείς να το βάλουμε. Εμεία θα το καθορίσουμε. Όταν ξεκίνησαν τα φιλικά ας πούμε δεν περιμέναμε να κερδίσουμε όλους τους αγώνες που θα δίναμε. Το κάναμε όμως και τώρα πρέπει να χτίσουμε πάλι σε αυτό”.

“Αν το WiFι “πετάει”, τότε όλα είναι μία χαρά”

Για το τέλος ήρθαν οι πιο... ανθρώπινες ερωτήσεις, όπως ποιες είναι οι σκέψεις του για την Ελλάδα και αν αισθάνεται άνετα, δεδομένου ότι έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη αγωνιζόμενος: “Ειλικρινά, είναι εύκολο για εμένα. Είμαι άνετος στο να προσαρμόζομαι σε νέα μέρη” δήλωσε αρχικά για αν συμπληρώσει μεταξύ σοβαρού και αστείου: “Αν έχω καλό WiFi, αν το WiFI “πετάει” είμαι καλά. Στην Ελλάδα έχετε καλό WiFi οπότε είμαι καλά. Έχω καλούς συμπαίκτες, κάνουμε καλές προπονήσεις, η Αθήνα είναι ωραία πόλη, οπότε είναι όλα πιο εύκολα. Όσο μεγαλώνεις εξάλλου συνειδητοποιείς ποια πράγματα είναι σημαντικά στην ζωή σου και προσαρμόζεσαι πιο εύκολα σε μία νέα χώρα”.

Ο Τζέιμς μάλιστα ξεκαθάρισε ότι έχει συμπαθήσει ήδη τους Έλληνες: “Είναι όλοι πολύ καλοί. Μιλάτε όλοι εξαιρετικά αγγλικά και αυτό είναι πολύ καλό για εμένα, αφού μπορώ να κινηθώ άνετα”. Όσο για το αν έχει φάει σουβλάκι; “Έχω ακούσει για αυτό καλά λόγια, αλλά ακόμα δεν έχω δοκιμάσει”.Σύντομα λογικά θα γίνει και αυτό...