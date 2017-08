Αυτός είναι ο Ντελρόι Τζέιμς της ΑΕΚ

Ο Fersu Yahyabeyoglu, ο οποίος εργάζεται στην τουρκική ιστοσελίδα basketfoul.com παρακολούθησε την περσινή σεζόν τον Τζέιμς και αυτά είχε να καταθέσει για τον Αμερικανό φόργουορντ: "Έπαιξε καλά στην Μπαλικεσίρ την περσινή σεζόν, αγωνιζόμενος περίπου 30 λεπτά ανά αγώνα, έχοντας καλούς αριθμούς" αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος στην αρχή για τον Τζέιμς, ο οποίος στην Τουρκία είχε 15.8 πότους και 5.6 ριμπάουντ μέσο όρο, πριν προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειες: "Είναι παίκτης με δυνατότητα να αγωνιστεί σε αρκετές θέσεις. Μπορεί να πασάρει, να σκοράρει από μέση απόσταση, είναι ιδιαίτερη ευκίνητος και μπορεί να σκοράρει από το low post".

Στην συνέχεια Fersu Yahyabeyoglu τόνισε ότι ο Τζέιμς μπορεί να βοηθήσει με πολλούς τρόπους στην επίθεση, αλλά είχε επιφυλάξεις σχετικά με την άμυνά του: "Είναι πολύ ενεργός σε καταστάσεις Pick and Roll και Pick and Pop. Είναι σχετικά μέτριος ριμπάουντερ πάντως και αντιμετωπίζει προβλήματα όταν αμύνεται σε καταστάσεις Pick and Roll, ενώ δεν είναι rim protector. Σε χαμηλά σχήματα πάντως αγωνίστηκε ακόμα και ως σέντερ κάποιες στιγμές με καλά αποτελέσματα".