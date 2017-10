Το νέο "φυντάνι" της Παρτίζαν έβαλε 7/8 τρίποντα

Το όνομα του Βάνια Μαρίνκοβιτς "έπαιξε" πολύ το καλοκαίρι για την Μπασκόνια. Η ισπανική ομάδα προσέγγισε την Παρτίζαν, έδωσε ένα σεβαστό ποσό ως buy out, αλλά δεν έπεισε τους "μελανόλευκους" του Βελιγραδίου. Έτσι, ο 20χρονος γκαρντ παρέμεινε στην ομάδα του Μούτα Νίκολιτς, με την οποία κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις φέτος.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR