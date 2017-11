Tρέλα για ένα εισιτήριο από τους φίλους του Ολυμπιακού

Οι Πειραιώτες υποδέχονται τους «πράσινους» την Παρασκευή (10/11, 21:00, Novasports) για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας και το ΣΕΦ αναμένεται να είναι κατάμεστο μιας και το sold out είναι θέμα ωρών. Οι φίλοι της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου έχουν σχηματίσει ουρές από το πρωί της Τετάρτης στα εκδοτήρια του φαληρικού σταδίου και από ώρα σε ώρα αναμένεται να υπάρξει sold out.

Η ώρα για το πρώτο "αιώνιο" ντέρμπι της χρονιάς με την παρουσία κόσμου πλησιάζει. Την Παρασκευή (10/11, 21:00, Novasports 2, Live Blog από το Sport24.gr) ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τους φίλους των "ερυθρόλευκων" να είναι έτοιμοι για το sold out.

