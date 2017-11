Τα (στατιστικά) παράδοξα των "αιωνίων" και η Βαλένθια

Στην ίδια στατιστική κατηγορία (points per possession), ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος με 1.09 πόντους ανά κατοχή, με τις ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη τριάδα να είναι η Φενέρμπαχτσε (1.19), η Βαλένθια (1.12) και η Ρεάλ Μαδρίτης (1.10). Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι επίσης η καλύτερη στο TSR με 53.2%, κάνοντας ακόμη πιο εμφανή τη μεγάλη αντίθεση στην εικόνα και την απόδοσή της με την έτερη εκπρόσωπο της Τουρκίας στην EuroLeague.

