Τα ρόστερ των 16 ομάδων της EuroLeague

Με λίγα λόγια: Η Ρεάλ πέρυσι έπαιξε ανά καιρούς διαστημικό μπάσκετ. Στο τέλος όμως... έσκασε, με αποτέλεσμα να κλείσει την σεζόν με αποκλεισμό στα ημιτελικά του Final Four στην EuroLeague και απώλεια του πρωταθληματος στην Ισπανία. Φέτος οι Μαδριλένοι έχουν πάλι ως στόχο να πάνε στο Final Four, ωστόσο πρώτα θα πρέπει να μάθουν χωρίς τον Σέρχιο Γιουλ, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού το καλοκαίρι και – στο καλύτερο σενάριο – θα επιστρέψει στην δράση τον Φλεβάρη του 2018. Αν αντέξουν μέχρι τότε και ο Γιουλ επιστρέψει σε καλή κατάσταση, όλα είναι πιθανά.

Με λίγα λόγια: Ο περσινός Παναθηναϊκός ήταν μία ομάδα που χαρακτηριζόταν από αρκετά σκαμπανεβάσματα. Ακόμα κι έτσι, ωστόσο, προκρίθηκε στα playoffs της EuroLeague, όπου είχε την ατυχία να πέσει στην – μετάπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης – Φενέρμπαχτσε γνωρίζοντας τον αποκλεισμό. Η κατάκτηση του double στην Ελλάδα πάντως “χρύσωσε” το χάπι για τους “πράσινους”, οι οποίοι το καλοκαίρι είδαν τον Μάικ Τζέιμς και τον Γιάννη Μπουρούση να αποχωρούν, ωστόσο δεν επηρεάστηκαν, γεμίζοντας το ρόστερ τους με αρκετές ποιοτικές λύσεις, ελπίζοντας ότι θα επιστρέψουν φέτος στο Final Four.

Με λίγα λόγια : Έπειτα από ένα... διάλειμμα ενός χρόνου η Χίμκι επέστρεψε στην EuroLeague. Και έχει (πολύ) υψηλές βλέψεις. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε την διοίκηση της ομάδας να του κάνει καθε χατίρι, δημιουργώντας για χάρη του ένα σπουδαίο ρόστερ, το οποίο μοιάζει να είναι φτιαγμένο για να πρωταγωνιστεί, με την προσθήκη του ΝΒΑερ Τόμας Ρόμπινσον να είναι το κερασάκι στην τούρτα. Η Χίμκι αναμένεται να παίζει όμορφο μπάσκετ φέτος, έχοντας βλέψεις μέχρι και για το Final Four.

Με λίγα λόγια : Η ΤΣΣΚΑ ξεκινάει την φετινή σεζόν όπως ακριβώς και... όλες τις προηγούμενες, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση της EuroLeague. Έναν στόχο που πέρυσι της στέρησε ο Ολυμπιακός, αποκλείοντάς την στον ημιτελικό του Final Four. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια ωστόσο, φέτος θα πρέπει να προσπαθήσει να φτάσει στον στόχο της χωρίς τον Μίλος Τεόντοσιτς, ο οποίος πήρε την απόφαση να πάει στο ΝΒΑ. Το κενό του πάντως καλύφθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ, με την “ομάδα του στρατού” να έχει για ακόμα μία σεζόν ένα από τα πιο γεμάτα ρόστερ στην διοργάνωση.

Με λίγα λόγια : Οι Βάσκοι παραμένουν μία από τις σταθερές δυνάμεις στην Ευρώπη. Την περσινή χρονιά δεν κατάφεραν να επαναλάβουν την προ διετίας επιτυχία τους, όταν και έφτασαν μέχρι το Final Four. Την φετινή σεζόνόμως είναι πιο έτοιμοι και – το κυριότερο – πιο γεμάτοι σε κάθε θέση, αν και ήδη η σεζόν ξεκίνησε με τα – συνηθισμένα πλέον για αυτούς – προβλήματα τραυματισμών των βασικών τους παικτών. Ενδιαφέρον έχει βέβαια και το γεγονός ότι στον πάγκο της ομάδας κάθεται ο Πάμπλο Πριτζιόνι, ο οποίος έκλεισε πέρυσι την καριέρα του στην ομάδα!

Με λίγα λόγια : Η Αναντολού Εφές πέρυσι έφτασε μία ανάσα από την πρόκρισή της στο Final Four, αλλά έπεσε πάνω στον Ολυμπιακό. Φέτος θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω. Ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ρόστερ γεμάτο ταλέντο, ισορροπία και τουλάχιστον δύο παίκτες σε κάθε θέση. Και αυτό είναι που κάνει την τουρκικη ομάδα πιο επικίνδυνη από ποτέ.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR