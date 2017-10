Τα Power Rankings της EuroLeague

Η επιστροφή της στην EuroLeague συνοδεύτηκε από αλλαγή στον πάγκο (Γιώργος Μπαρτζώκας αντί Ντούσκο Ιβάνοβιτς) και εντυπωσιακές μεταγραφικές κινήσεις. Ο Αλεξέι Σβεντ είναι το "Α" και το "Ω" της Χίμκι, αλλά πλέον θα έχει στο πλευρό του ένα εξαιρετικό supporting cast. Ο Τόμας Ρόμπινσον, που έφτασε τελευταίος στη Μόσχα, είναι ο βασικός υποψήφιος για να αναδειχθεί κορυφαίος ριμπάουντερ της διοργάνωσης (αν κρίνουμε από το... βιογραφικό του), την ώρα που οι Τάιλερ Χάνεϊκατ, Στέφαν Μάρκοβιτς, Τσαρλς Τζένκινς, Άντονι Γκιλ, Τζέιμς Άντερσον και Μάλκολμ Τόμας δημιουργούν μια εξαιρετική βάση. Ο χρόνος θα κυλά υπέρ των "κυανοκίτρινων" δεδομένων των πολλών αλλαγών που έκαναν στο ρόστερ τους. Δυνητικά πάντως μπορούν να εξελιχθούν σε βασικό διεκδικητή της πρόκρισης στο Final Four, ακολουθώντας το προ διετίας παράδειγμα της Λοκομοτίβ Κουμπάν. Σε μεταγραφικό επίπεδο, η Χίμκι πήρε τον καλύτερο βαθμό, μένει να το αποτυπώσει στην πράξη και να φτάσει μέχρι το Βελιγράδι.

Οι "πράσινοι" έχασαν δύο πολύ βασικά στελέχη του περσινού κορμού, τον Μάικ Τζέιμς και τον Γιάννη Μπουρούση. Ο Τσάβι Πασκουάλ προτίμησε να καλύψει τα κενά τους με περισσότερους αριθμητικά παίκτες, θέλοντας να μεγαλώσει τη βάση του rotation για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Γι αυτό αποκτήθηκαν τρεις περιφερειακοί παίκτες, αλλά και δύο ψηλοί. Ποσοτικά το "τριφύλλι" είναι καλύτερο σε σχέση με πέρσι, ποιοτικά θα φανεί στην πορεία. Η ουσία είναι πως υπάρχουν οι δυνατότητες για επιστροφή στο Final Four, κοιτάζοντας το ρόστερ και τη "χημεία" της ομάδας -από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Ο Νικ Καλάθης και ο Κρις Σίνγκλετον θα αποτελέσουν τις δύο βασικές συνισταμένες της ομάδας, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν. Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να παρουσιαστεί πιο έτοιμος για τα εκτός έδρας παιχνίδια, αλλά και καλύτερος στη διαχείριση καταστάσεων στο φινάλε των αγώνων, κάτι στο οποίο μπορεί να προσφέρει ο Λούκας Λεκαβίτσιους που είναι πιο "καθαρός" πόιντ γκαρντ σε σχέση με τον Μάικ Τζέιμς.

Πέρσι έφτασε μία νίκη μακριά από το Final Four, αλλά ο Ολυμπιακός "μίλησε" την κρίσιμη στιγμή. Με πυξίδα την περσινή πολύ καλή παρουσία της λοιπόν, η Αναντολού Εφές εκκινεί τη νέα αγωνιστική περίοδο θέλοντας αυτή τη φορά να φτάσει μέχρι το Βελιγράδι. Το έργο της δεν θα είναι απλό, ο ανταγωνισμός αυξήθηκε σημαντικά, έχασε τρεις βασικούς παίκτες (Τομά Ερτέλ, Τζέισον Γκρέιντζερ, Τσεντί Οσμάν) το καλοκαίρι, αλλά ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς έκανε πολύ καλές επιλογές. Για παράδειγμα, ο Έρικ ΜακΚόλουμ έχει αποδείξει πως μπορεί να γίνει ηγέτης και μοιάζει βέβαιο πως θα αποτελέσει πιο αξιόπιστη λύση από αυτή του Τομά Ερτέλ. Μένει βέβαια να φανεί κατά πόσο θα αντέξει την πίεση ο δεύτερος "άσος" της τουρκικής ομάδας, Τζος Άνταμς. Από εκεί και πέρα, οι Κρούνοσλαβ Σιμόν, Μπροκ Μότουμ και Βλάντιμιρ Στίματς είναι παιδιά που ξέρουν καλά τον ανταγωνισμό, έχουν συνηθίσει να είναι ρολίστες και μπορούν να προσφέρουν σημαντικά ερχόμενοι από τον πάγκο. Κατά τα λοιπά, κρατήστε το όνομα του Ρίκι Λέντο, το οποίο μοιάζει κάτι παραπάνω από πιθανό πως θα μας απασχολήσει έντονα τα επόμενα χρόνια στην EuroLeague.

Ο Σίτο Αλόνσο αντικατέστησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, φέρνοντας παράλληλα αρκετές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό. Η απόκτηση του Άνταμ Χάνγκα ήταν το μεγαλύτερο κέρδος στην off season, αλλά οι "μπλαουγκράνα" μοιάζουν να έχουν ξανά... θέμα στο "1". Ο Φιλ Πρέσεϊ και ο Τομά Ερτέλ είναι οι παίκτες που θα επωμιστούν το βάρος της θέσης του πλεϊμέικερ, με τον Πέτερι Κόπονεν να βοηθάει εν ώρα ανάγκης. Παραμένει βέβαια αμφίβολο κατά πόσο θα παρουσιαστεί σκληρή στο πίσω μέρος του παρκέ αυτή η ομάδα, που άλλαξε επίσης άρδην την εικόνα της front line της, με τους Αντριέν Μοερμάν, Πιερ Οριόλα και Κέβιν Σεραφέν να καταφτάνουν. Η επιστροφή στα playoffs αποτελεί υποχρέωση για τους παίκτες του Σίτο Αλόνσο, οι οποίοι βέβαια θα πρέπει να ξεπεράσουν πολλά εμπόδια και να "δέσουν" το συντομότερο δυνατό για να τα καταφέρουν.

Η Ουνικάχα Μάλαγα μπαίνει στην εξίσωση ως η κάτοχος του EuroCup, πράγμα που σημαίνει πως έρχεται με φόρα από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Η παρουσία του Τζουάν Πλάθα στον πάγκο συνεπάγεται σταθερότητα και τη συνέχιση του πλάνου που εκπονείται τα τελευταία χρόνια στο "Martin Carpena", με τους "πράσινους" να γνωρίζουν a priori πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταφέρουν να "χωθούν" στην πρώτη οκτάδα και να πάρουν το εισιτήριο για τα playoffs. Η επιτυχία στην off season για την ισπανική ομάδα έγκειται στο γεγονός πως κατάφερε να κρατήσει τη βάση της ομάδας που κατέκτησε τον ευρωπαϊκό τίτλο πέρσι, με την παραμονή του Νέμανια Νέντοβιτς να χαρακτηρίζεται ως το σημείο αναφοράς της δράσης της διοίκησης του συλλόγου το καλοκαίρι. Μεταγραφικά δεν έγινε κάποια υπέρβαση, αφού ο Τζουάν Πλάθα προτίμησε παίκτες με ευρωπαϊκή εμπειρία, για να τους αναθέσει τους απαραίτητους ρόλους. Γι αυτό κι ο Ρέι ΜακΚάλουμ είναι ο μοναδικός νεοαποκτηθείς που δεν γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις στην EuroLeague. Θα έχει πάντως πρωταγωνιστικό ρόλο, ως ένα από τα βασικά (αν όχι η πρώτη επιλογή) επιθετικά όπλα της Ουνικάχα Μάλαγα. Δίπλα του προστέθηκαν οι Τζέιμς Όγκουστιν και Γκιόργκι Σερμαντίνι, για να φέρουν εμπειρία και ποιότητα κοντά στο καλάθι, όπως επίσης ο Ντράγκαν Μιλοσάβλιεβιτς και ο Σάσου Σάλιν που θα έχουν σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή δράση.

