Τα έσοδα της EuroLeague προκαλούν... μελαγχολία

3. Ο τέταρτος του Final Four παίρνει 150.000 ευρώ, ο τρίτος 300.000 ευρώ, ο χαμένος του τελικού 500.000 ευρώ και ο νικητής της EuroLeague 1.000.000 ευρώ.

2. Κάθε νίκη στα play offs φέρνει στα ταμεία 70.000 ευρώ. Αρα όποιος προκρίνεται στο Final Four παίρνει 210.000 ευρώ, ο χαμένος παίρνει από... 0 ως 140.000 ευρώ.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR